Mark Hollis renuncia al cargo de director deportivo de Michigan State

El director deportivo de la Universidad Estatal de Michigan, Mark Hollis, presentó hoy su renuncia oficial a través de un comunicado ofrecido por el centro académico.

La renuncia de Hollins se produce un día después de que presentase su dimisión la rectora de la universidad, Lou Anna Simon, a raíz del escándalo de los abusos sexuales que cometió el exmédico Larry Nassar, quien trabajó en esa institución y el miércoles fue condenado a una pena de 40 a 175 años de cárcel.

"Ha sido un honor absoluto guiar al Departamento de Deportes durante la última década. Dicho esto, hoy estoy anunciando mi retiro", señaló Hollis en el comunicado.

"Esta no fue una decisión fácil para mi familia, y no se deben sacar conclusiones basadas en nuestra decisión, sino escuchar los hechos. No estoy huyendo de nada, estoy huyendo hacia algo. Comodidad, compasión y comprensión para las víctimas y nuestra comunidad; unión, tiempo y amor para mi familia", destacó Hollis.

El exdirectivo supervisó el deporte en el campus donde Nassar agredió sexualmente a sus pacientes y a otras personas en la clínica de la Universidad de Michigan State durante casi dos décadas.

Nadie ha alegado que Hollis tuviera conocimiento directo de las actividades delictivas de Nassar, pero al menos seis mujeres han dicho que alertaron a un entrenador de atletismo sobre el comportamiento de Nassar y que no se tomaron medidas significativas. Algunas de esas advertencias se produjeron en 1997.

A principios de esta semana, la NCAA, organización nacional que rige el deporte universitario en Estados Unidos, envió una carta al centro académico en la que le solicitaba la aportación de información sobre posibles infracciones que puedan haber ocurrido relacionadas con el caso Nassar.

Varias de las mujeres que dicen haber sido abusadas por Nassar son exdeportistas de la Universidad de Michigan State que formaron parte de los equipos femeninos de gimnasia, voleibol y remo.

Hollins también ha dejado claro a través de su comunicado que todo el personal del departamento deportivo colaborara al máximo, de la mejor manera posible, con la información que le ha sido requerida por la NCAA.

"Permítanme ser claro. A pesar de mi jubilación, cooperaré plenamente con estas y otras investigaciones. Como universidad, debemos centrarnos en la recuperación de las víctimas y de toda la comunidad", agregó Hollis en su comunicado.

