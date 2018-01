Sevilla: "Habrá que mantener el segundo puesto, pero aún cabe la sorpresa"

El español Óscar Sevilla (Medellín) tratará de "mantener la segunda plaza de la general" tras ser superado en más de un minuto por el argentino Gonzalo Najar en el Alto de Colorado, aunque mantiene cierta esperanza "porque en el ciclismo pueden pasar muchas cosas".

"Ya es muy difícil ganar la Vuelta porque me ha sacado mucho tiempo (1.02 minutos), así que tendré que defender la segunda plaza. No obstante, habrá que estar pendientes en las dos etapas que restan porque en el ciclismo puede pasar de todo, abanicos, cortes..... yo a veces he ganado o perdido carreras por 1 ó 2 segundos", dijo Sevilla a EFE en meta.

Sevilla, segundo en el Colorado a 1.58 minutos de Najar, admitió sentirse "sorprendido por el ciclista argentino".

"He disfrutado como un enano porque me sentí muy bien. Preparamos la subida, pero me sorprendió Najar. Atacó y abrió 30 segundos, luego 40, y cuando quisimos reaccionar ya fue tarde. La verdad es que lo ha hecho perfectamente", destacó.

El líder del Medellín conocía la subida de la pasada edición y valoró su trabajo en el intento de alcanzar el liderato, aunque "no siempre salen las cosas como uno quiere".

"No tengo que demostrar nada a nadie, yo me divierto compitiendo y estoy contento con el trabajo realizado. Tal vez estuvimos demasiado pendientes de Majka", concluyó.

