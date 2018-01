Najar líder en el Colorado tras enorme exhibición que sorprendió a Sevilla

Carlos de Torres

Alto Colorado (Argentina) 26 ene (EFE).- El argentino Gonzalo Najar (SEP), campeón nacional en ruta, reventó la Vuelta a San Juan coronándose como vencedor y nuevo líder en la etapa reina disputada entre San Martín y la cima del Alto Colorado, de 169,5 kilómetros, en la que rentabilizó una fuga que relegó al español Óscar Sevilla (Medellín) a la segunda plaza.

Najar, jujeño de 24 años, sorprendió a todos los rivales con un ataque sorpresa, ganador, lanzado a pie de puerto, en el que sus compañeros le colocaron en las mejores condiciones para la aventura en solitario. Con su propio esfuerzo firmó la gesta en la cima del Colorado, brazos en alto, con un tiempo de 4h16.26.

"Una gran victoria, más importante que el campeonato nacional porque esta prueba es internacional y aquí grandes rivales", dijo Najar en meta.

Por detrás, incapaces de alcanzar al argentino, el español Óscar Sevilla quemó las naves junto al colombiano Roberto Torres (Androni) para luchar por el liderato, pero Najar les endosó respectivamente 1.58 y 2.05 minutos. A 2.23 llegó el exlíder, el italiano Filippo Ganna (Emirates), quien se defendió con nota en la subida.

Un golpe decisivo para la Vuelta a San Juan a falta de dos etapas. Najar podrá defender una renta 1.02 minutos respecto a Sevilla, resignado a mantener la segunda plaza de la general, aunque el manchego, quien se declaró sorprendido por el ataque de ganador, no tira la toalla "porque en el ciclismo todo puede pasar". La tercera plaza provisional del podio es para Ganna.

No decepcionó la etapa reina que instaló la meta a 2.500 metros de altitud tras un ascenso de 15 kilómetros con dureza en los últimos cuatro, donde la carrera se debía decidir. Majka y Sevilla estaban en las quinielas de favoritos, pero se coló en la fiesta un corredor argentino que era decimocuarto en la general.

Tal vez por eso estuvo menos marcado, y el de Jujuy atacó a fondo a 15 de meta. Le dejaron marchar. Primero abrió una brecha de 30 segundos, después de 40, y cuando Sevilla y Majka se quisieron dar cuenta ya era tarde. Najar mostró fortaleza, no bajó la guardia en la parte más exigente, que comenzaba a 4.000 metros de la línea, junto a las antiguas minas de oro de Guadilán.

Fue progresando hasta la meta, crecido, tenía la Vuelta a sus pies y no desperdició la ocasión de su vida. El marcaje de los favoritos le dio un plus de confianza, pero excesiva para los que pensaban que no era el rival a seguir.

Una maniobra táctica del SEP, el equipo de los funcionarios públicos, que preparó la trampa perfecta a los nombres ilustres del World Tour. En ella cayó también Majka, ahora quinto, Dayer Quintana, octavo y Pantano, undécimo en la general.

La sexta etapa se disputa este sábado entre San Juan y Difunta Correa, de 152,6 kilómetros.

