Wenger, sobre Aubameyang: "Es posible pero estamos lejos de cerrarlo"

Londres, 26 ene (EFE).- El técnico del Arsenal, Arsene Wenger, confirmó en rueda de prensa este viernes que es "posible" la incorporación del delantero del Borussia de Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang, aunque las negociaciones aún están lejos de cerrarse.

"Es posible, pero estamos lejos de cerrarlo. Aun así, ficharemos a alguien si se da la oportunidad", expresó Wenger en la previa del encuentro de Premier League que le enfrentará el próximo martes al Swansea, colista de la clasificación.

La salida del delantero Alexis Sánchez, una de las mayores estrella de los 'Gunners', al Manchester United ha propiciado una serie de rumores acerca de jugadores que estarían cercanos al Arsenal, como es el caso del gabonés Aubameyang, de 28 años.

La llegada del delantero del Dortmund, autor de 31 goles en la Bundesliga la temporada pasada, podría desplazar al francés Olivier Giroud en la rotación del Arsenal, aunque Wenger aseguró que quiere que el galo se quede.

"Quiero que Olivier (Giroud) se quede. Ya os lo he dicho, si no viene nadie, nadie se irá. Puede que uno o dos jugadores jóvenes salgan cedidos, pero la parte más experimentada del equipo seguirá, a no ser que incorporemos a gente", manifestó el técnico.

Respecto a la llegada de Henrikh Mkhitaryan, a modo de trueque por Alexis, Wenger valoró que el armenio puede jugar en todas las posiciones del medio campo,aunque no en un rol defensivo.

"Habitualmente, él ha jugado abierto a las bandas y puede asumir un rol como extremo y como organizador de juego, pero también puede ejercer como 'box to box' (de área a área)", añadió.

El armenio fue el segundo fichaje del Arsenal tras la incorporación del central griego de 20 años Konstantinos Mavropanos, procedente del PAS Giannina.

El técnico 'Gunner' también subrayó el deseo del club de mantener en sus filas al centrocampista alemán Mesut Özil, quien termina contrato este verano.

"Nuestra intención es quedarnos con Özil. Con suerte, lo conseguiremos pronto. No estamos lo suficientemente lejos de firmar un acuerdo como para ser optimistas, ni suficientemente lejos como para ser pesimistas", destacó.

"Él se comporta como alguien que está completamente concentrado y comprometido, pero luego las negociaciones son como son", finalizó Wenger.

