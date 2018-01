Coutinho dice que estaba ansioso por jugar, pero dejó satifecho al Camp nou

Barcelona (España), 26 ene (EFE).- El centrocampista brasileño Philippe Coutinho debutó este jueves con el Barcelona, tras ser contratado en el mercado de invierno, y, a pesar de reconocer que vivió el momento previo con ansiedad, finalmente su corta actuación (jugó 22 minutos) acabó siendo del agrado del Camp Nou, que celebró con entusiasmo cada vez que intervino en una jugada.,Contratado hace unas semanas, y con un trabajo específico en el campo de entrenamiento para superar una lesión, los dí

Contratado hace unas semanas, y con un trabajo específico en el campo de entrenamiento para superar una lesión, los días se le estaban haciendo eternos al exjugador del Liverpool, quien el miércoles por la noche, tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva, y tras recibir el alta, entró por primera vez en una lista de convocados de su nuevo equipo, para el partido de Copa ante el Espanyol, junto al también debutante Yerry Mina, aunque el colombiano aún tendrá que esperar algún partido más para estrenarse.

"Ha sido una noche muy especial, por jugar mis primeros minutos aquí. Salgo de aquí (Camp Nou) feliz y emocionado por la manera en la que me recibieron todos los aficionados, los jugadores y el cuerpo técnico. Estaba un poco ansioso y nervioso, pero la manera en que me recibieron todos me dejó tranquilo, por las buenas palabras y la positividad", comentó el jugador tras el partido.

Coutinho ingresó en el campo en el segundo tiempo para darle energía a equipo que tenía la eliminatoria contra el Espanyol encarrilada, aunque el rival solo estaba a un gol de dar un giro a los cuartos de final de la Copa del Rey, por el 2-1 en el global de los dos partidos. En caso de haber marcado el Espanyol y haber acabado 2-2, hubiese sido el equipo de Cornellà-El Prat el que hubiese superado la eliminatoria.

Coutinho se acopló de maravilla en el centro del campo, aunque le faltó más confianza para mover la pelota con mayor velocidad. Conectó con sus compañeros sin titubeos y con Messi especialmente, superando desde el primer día el complejo que han arrastrado muchos jugadores, incluso estrellas indiscutibles que han caído en el Camp Nou, frente al argentino; Coutinho no se sintió obligado a devolverle balones siempre, cuando los recibió de astro azulgrana.

Se le vio seguro y su grado de fiabilidad cerca del área, tanto en el disparo como el pase de gol, pueden ofrecer una ayuda a su equipo para convertir al Barcelona en un equipo aún más eficaz en ataque.

No obstante, Coutinho, que ayer saltó con el '14' que ha dejado Javier Mascherano (se ha ido a la liga china), está en el Barcelona porque a medio o corto plazo será el relevo natura de un Andrés Iniesta, que este curso está viviendo un año dorado, aunque siempre pendiente de cualquier molestia que automáticamente le lleva a descansar o pedir el cambio.

Precisamente anoche en el Camp Nou, Coutinho accedió en el minuto 68 a la titularidad en el cambio con Andrés Iniesta, momento en el que el estadio barcelonista se volcó en una doble ración de entusiasmo, para ensalzar a su capitán y para recibir a lo grande al que espera que en breve sea uno de los jugadores más determinantes en el equipo titular.

La primera tarjeta de presentación de Coutinho dejó 22 minutos de juego, más tres del tiempo añadido, 25 pases buenos y tres recuperaciones, además de la destreza mostrada con el balón en los pies y con asistencia de gol, como la que brindó a Luis Suárez, que de convertirse hubiese sido el 3-0.

