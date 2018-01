Marlins completan salida de sus estrellas con traspaso de Yelich a Cerveceros

El proceso de salida de los mejores jugadores que tenían en su plantilla los Marlins de Miami se completó hoy con el traspaso del joven jardinero central Christian Yelich a los Cerveceros de Milwaukee, que les dieron a cambio a cuatro prospectos, incluido su número uno, Lewis Brinson.

La salida de Yelich fue la cuarta de un jugador titular de los Marlins, que bajo los nuevos dueños, encabezados por el exjugador Derek Jeter, anunciaron que sus primeros objetivos serían reducir el coste de la nómina y comenzar la reconstrucción con la formación de los jugadores que poseen el sistema de ligas menores.

Antes del traspaso de Yelich ya habían dejado el equipo el segunda base Dee Gordon, que se fue a los Marineros de Seattle, el máximo jonronero de la Liga Nacional, el jardinero de origen boricua Giancarlo Stanton, que lo enviaron a los Yanquis de Nueva York, y el también guardabosques, el dominicano Marcell Ozuna es nuevo jugador de los Cardenales de San Luis.

Ante la salidas de Gordon, Stanton y Ozuna, Yelich, de 26 años, dijo que no quería formar parte en la reconstrucción de los Marlins y prefería jugar en cualquier otro equipo de las mayores.

El nuevo jugador de los Cerveceros recibirá un salario esta temporada un salario de siete millones de dólares, en el tercer año de un contrato de siete que firmó por 49,57 millones de dólares.

Los Marlins todavía le debían a Yelich 44,5 millones de dólares garantizados con pagos de 9,75 millones en el 2019, 12,5 en el 2020 y 14 en el 2021.

Además el contrato también incluye una opción de 15 millones para la temporada del 2022

La pasada temporada Yelich, que disputó 156 partidos, consiguió .282 de promedio de bateo, con 18 cuadrangulares y 81 carreras impulsadas o 1,25 millón si decidiesen no quedarse con ella.

Ahora serán los Cerveceros los que se hagan cargo de su contrato, pero tendrán que incluir la previsión de amortizar el pago de impuestos estatales que el jugador tendrá que hacer en Wisconsin, dado que en Florida no tenía esa obligación fiscal.

Los directivos de los Cerveceros, encabezados por el gerente general David Stearns, mostraron su gran satisfacción por haber conseguido a un joven pelotero que tiene por delante una brillante trayectoria profesional.

"Incorporamos al equipo a un joven jugador de gran talento que encaja perfectamente en lo que queremos conseguir de cara al futuro", destacó Stearns. "A pesar de su juventud, Christian (Yelich) ya ha emergido como uno de los jugadores más talentos y desarrollados que puede batear ambos lados del plato".

Aunque Stearns reconoció que tener que desprenderse de cuatro prospectos en los que los Cerveceros confiaban tampoco había sido una decisión fácil, pero la oportunidad de conseguir a Yelich era algo especial y una oportunidad que no podían dejar pasar.

Stearns se refería al jardinero Brinson, al jugador de cuadro puertorriqueño Isan Díaz, al también guardabosques Monte Harrison y al lanzador derecho Jordan Yamamoto.

Brinson, de 23 años, un nativo de Florida, logró apenas .106 de promedio de bateo en los 47 turnos que tuvo el año pasado como novato con los Cerveceros, pero estaba considerado como su mejor prospecto.

Mientras, los Marlins, que la pasada temporada acabaron con una marca perdedora de 77-85, desde la del 2009 no la han tenido ganadora, quieren rebajar al máximo el coste de la plantilla, decisión con la que no están de acuerdo sus seguidores y ya han anunciado que no apoyaran la estrategia de los nuevos dueños.

Se espera que el próximo jugador importante que todavía queda dentro de la plantilla de los Marlins, el receptor J.T.Realmuto, también pida que lo traspasen.

