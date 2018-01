Entidades se unirían para vigilar recursos del proyecto puente Chirajara

El procurador Fernando Carrillo, aseguró que se esperan avances de la indagación preliminar por la caída del puente Chirajara, y que mientras se vigila que el concesionario Coviandes asuma efectivamente su responsabilidad, se fomentará un trabajo conjunto para preservar los recursos del erario público.

“Vamos a solicitar la conformación de un equipo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, y la Contraloría para vigilar precisamente la preservación del patrimonio público. Con una característica particular que nos compromete que es la garantía de no repetición, eso quiere decir que hay que emprender estudios, acciones de intervención y por supuesto de sensibilicen para que en este tipo de proyectos este tipo de eventualidades no se presenten”, dijo.

Así mismo, señaló que se deben tomar unas medidas interinstitucionales que se concreten en un plan de acción para que se cumpla con la construcción del puente.

