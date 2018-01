“Otto Bula demuestra que no estoy en el escándalo de Odebrecht ”: Benedetti

El senador del Partido de La U Armando Benedetti emitió un mensaje a través de sus redes sociales en el que asegura que en la declaración que entregó el excongresista Otto Bula, testigo clave en el escándalo de Odebrecht, ante la Corte Suprema de Justicia cuenta la verdad sobre lo que pasó y que en ningún momento menciona su nombre.

“Otto Bula declaró y dijo que Armando Benedetti no tiene nada que ver con Odebrecht y que ni me conoce. Es la segunda vez que lo hace así como el senador Bernardo Miguel Elías, así que no entiendo por qué me quieren meter”.

El legislador asegura que eso demuestra que hay una conspiración perversa en su contra ya que no tuvo relación alguna con el supuesto grupo de congresistas que facilitaban las cosas para que la multinacional lograra contratos de vías en el país.

