860 extrabajadores de Telecom pueden ser reubicados en un trabajo similar

La Corte Constitucional emitió un auto aclarando la orden que impartió para que fueran reubicados 860 ex trabajadores de Telecom y que debe adelantar el Ministerio de las TICS y Par Telecom.

Esto por petición de la misma cartera, dado a que algunos de los trabajos ofrecidos no fueron aceptados por seis de los ex trabajadores priorizados en este proceso porque, “los salarios a devengar eran muy inferiores a los que percibían al momento de ser despedidos y a que la ciudad en la que debían desempeñar las funciones del cargo homologado representaban condiciones desventajosas, toda vez que al ubicarse en un lugar diferente al de su domicilio, afectaba su unidad familiar, su condición social y su situación económica”.

Lo que dice el Ministerio es que es imposible que encuentren trabajos iguales, más aún cuando el número de beneficiados supera el personal que tienen en la entidad.

Ante la situación la Corte señaló primero, que el Ministerio no le ha ofertado esos empleos a todos los ex trabajadores sino solo a los seis priorizados, por lo cual cometió una falta, pero segundo, aclara que los trabajos para reubicarlos no tienen que ser exactamente iguales, sino similares, teniendo en cuenta las condiciones actuales para solucionar el inconveniente.

Eso sí, le señala al ministerio que “deben activar el plan de reubicación respecto de cada uno de los 860 ex trabajadores de Telecom” lo más pronto posible.

