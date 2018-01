En libertad José Elias Melo

El capítulo que enreda a José Elías Melo con el caso Odebrecht está en los supuestos sobornos ofrecidos al ex viceministro Gabriel García Morales para la adjudicación del megaproyecto de la Ruta del Sol 2.



Supuestamente Melo, como presidente de Corficolombiana, socia de Odebrecht en la Ruta del Sol 2, giró 6.5 millones de dólares a través de unas empresa con sede en Panamá, Lurion Trading y de socios del ex viceministro García Morales.



A Melo le imputaron los delitos de cohecho y celebración indebida de contratos, cargos que no aceptó y que lo llevaron a juicio.

