Hijo de periodista asesinado en México exige justicia a Peña Nieto

Carlos Domínguez Ramírez, hijo del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, asesinado el pasado 13 de enero en el estado mexicano de Tamaulipas, exigió hoy justicia al Gobierno Federal para que se esclarezca la muerte de su padre.

Domínguez Ramírez envió un mensaje directo al presidente Enrique Peña Nieto para que ordene a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) redoblar los esfuerzos de la investigación y "que tengan que hacer lo que se debe para que este caso no quede impune".

"Aquí empieza mi lucha, yo no voy a descansar. Me duele mucho el que ya no voy a ver a mi padre el resto de mi vida", declaró en rueda de prensa el hijo del periodista. Domínguez Rodríguez fue asesinado de 27 puñaladas frente a sus dos nietos y su nuera en el centro de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas (noreste).

La víctima se desempeñaba como periodista independiente y era autor de una columna política, por lo cual la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la PGR abrió una investigación del caso por causas atribuibles al ejercicio de la actividad periodística.

"Desde San Nicolás, el municipio más pobre de Tamaulipas, se expresan abundantes reproches contra su alcaldesa Verónica Benavides Castellanos, a quien sus gobernados aborrecen y arremete contra periodistas que exponen sus garrafales faltas", señaló el periodista en su última columna política difundida en redes sociales.

"Me duele estar aquí representando esta causa, tener que pelear para que su asesinato no quede en otro caso de impunidad", señaló Domínguez Ramírez, quien pidió la solidaridad del gremio periodístico para que se difundan oportunamente los informes y avances de las investigaciones y se evite "un carpetazo" (archivo).

Fernando Olivas Ortiz y Juan Carlos Rojas Ibarra, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, acompañaron a Domínguez Ramírez durante la conferencia que ofreció en el Club de Periodistas de Ciudad de México.

Ambos dieron a conocer que con la ayuda de la Federación Internacional de Periodistas se está elaborando una demanda contra el Gobierno de México para presentarla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los asesinatos de 40 periodistas ocurridos durante lo que va del sexenio de Peña Nieto (2012-2018).

"En los hechos vemos que existe una guerra entre los poderes fácticos, y todas las líneas de investigación siempre apuntan al crimen organizado y con eso el Estado se lava las manos para no hacer verdaderas investigaciones, y eso eleva el índice de impunidad", señaló Rojas Ibarra.

Según la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, en los últimos cinco años en México se registraron 39 asesinatos de comunicadores. Cuatro periodistas murieron en 2013, 5 en 2014, 7 en 2015, 11 en 2016 y 12 en 2017, siendo el homicidio de Carlos Domínguez Rodríguez el numero 40 y el primero de 2018.

