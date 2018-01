La CE quiere que las grandes compañías digitales paguen tasas como las demás

La Comisión Europea (CE) está trabajando en un proyecto que puede ver la luz en primavera, para que las grandes compañías que operan por internet paguen "los impuestos que les corresponden", según ha dicho hoy el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, en Davos.

Durante un debate en el Foro Económico Mundial, Moscovici ha recordado que la tasa media que pagan los gigantes de internet está en torno al 9 %, frente a más del 20 % que deben abonar las empresas convencionales, por lo que "hay que pasar de las palabras a la acción".

Por esa razón la CE tiene sobre la mesa un proyecto para evitar que las grandes empresas eludan el pago de impuestos, aunque ha reconocido que para ello se necesita la ayuda "de todos", con la vista puesta en implantar un sistema de impuestos "moderno, ambicioso y compartido por todos".

Sin embargo, otro de los participantes en el debate, el ministro de Finanzas de Irlada, Paschal Donohoe, ha alegado que "no se puede discriminar a unas empresas respecto de otras", y se ha preguntado "cómo se define a una empresa digital de otra que no lo es".

Donohoe ha defendido el sistema fiscal irlandés, "que no es el más bajo de Europa, ni mucho menos", y que según los criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico no se puede considerar un paraíso fiscal, por lo que no tienen intención de cambiarlo.

El consejero delegado de la firma inversora Algebris, Davide Serra, ha apoyado lo dicho por Donohoe, ya que en su opinión Irlanda "no tiene por que ser un recolector universal de impuestos", si bien ha señalado que el comportamiento de algunas grandes compañías digitales "raya lo criminal".

La directora general de Oxfam, Winnie Byanyima, ha tratado de simplificar el debate y ha preguntado que "si una empresa, por ejemplo española, compra productos en Vietnam y los vende en Latinoamérica, ¿dónde debe pagar los impuestos?".

En su opinión, ni los gobiernos ni las empresas se preocupan de la gente más vulnerable: aunque es sabido que "las injusticias van con el sistema, sabemos cuáles son las normas y cómo vulnerarlas", lo que hace falta es coraje para acometer las reformas.

