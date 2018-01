Motociclistas detienen tráfico bogotano por prohibición de acompañante hombre

Miles de motociclistas paralizaron en la noche de hoy el tráfico en algunas zonas de Bogotá como protesta a la decisión de la Alcaldía de prohibir a partir de la próxima semana en toda la ciudad el acompañante hombre en las motos que superen los 125 centímetros cúbicos.

Al son de arengas como "no más persecución" o "moteros unidos, jamás serán vencidos", los manifestantes ejecutaron un "plan tortuga" y bloquearon con sus motos algunas de las principales vías de la capital colombiana como la Carrera Séptima, la Calle 26 o las Avenidas Boyacá y NQS.

Los motociclistas rechazan la medida que, según el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se dio porque "los delitos cometidos por los parrilleros (acompañantes) han venido en aumento" en la ciudad.

La prohibición del parrillero regirá las 24 horas de los siete días de la semana y se espera que la Alcaldía tenga listo este fin de semana el decreto que la hará oficial.

Algunos de los manifestantes cargaban letreros como "No más persecución contra los moteros" o "No más abusos", mientras que otros no pararon de hacer sonar el claxon de sus vehículos para rechazar un decreto que, a palabras Sebastián Salazar, uno de los motociclistas presentes, "estigmatiza" a quienes se movilizan en moto.

"Estamos cansados de tanto abuso de la Policía, estigmatizando las motos. Por tener una moto no somos ladrones, nosotros trabajamos con nuestras motos y es nuestro sustento". contó a Efe Salazar.

El secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, precisó en la mañana del miércoles que esta decisión se tomó como consecuencia del mal funcionamiento del sistema judicial que deja a los delincuentes en libertad a las pocas horas de cometer un crimen.

Mejía consideró que pese a la oposición que puede tener la medida, esta obedece a la urgencia de poner a "los temas de seguridad ciudadana como una prioridad de primer orden".

Para el mensajero Jhonny Preciado, esta decisión es "injusta" porque las motocicletas le dan trabajo a muchas personas en la capital colombiana.

"Hoy lo hacemos, mañana también y el tiempo que lo tengamos que hacer para poder estar libres, que eso es lo que las motos nos hacen sentir", concluyó Preciado.

