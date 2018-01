Aires artesanos, roqueros y futuristas en la pasarela de Madrid

Carmen Martín

Madrid, 25 ene (EFE).- La pasarela madrileña retomó hoy aires roqueros con Alvarno, mientras María Escoté, una de las diseñadoras favoritas de Miley Cyrus y Lady Gaga, presentó prendas con toques retrofuturistas y Jorge Vázquez apostó por un recuerdo de su niñez, la serie "Dinasty", para vestir a una mujer dulce y otra intensa.

Durante la mañana Alvarno firmó un trabajo contenido donde los flecos y la bámbula de seda se encargaron de dar movimiento a blusas, faldas y pantalones.

"Cambiamos de actitud, dejamos el romanticismo y retomamos ingredientes roqueros", explicaron hoy a Efe Arnaud Maillar y Álvaro Castejón, dúo creativo de la firma, sobre una colección en la que no faltaron los estampados de animales, los vestidos minis o las faldas de capa con largo al tobillo.

Alvarno versionó la capa en blusas y en abrigos envolventes de doble faz conjuntados con jerséis y camisetas con personajes de la película Star Wars.

Algunas de las prendas se colorearon con pinceladas a modo del pop art de Andy Warhol en naranja flúor, violeta, amarillo y azul eléctrico, colores presentes en unas propuestas que se movieron al ritmo del blanco y el negro.

María Escoté, pionera en el "see now, buy now" (lo veo, lo compro), subió a la pasarela una colección sesentera, con toques "retrofuturistas" en la que se mezcló el paño y el charol, el lúrex y las lentejuelas.

Este trabajo es un homenaje a la mujer, a su femineidad, a "mujeres fuertes que sueñan con comerse el mundo", explicó Escoté, que hizo hincapié en el abrigo y las chaquetas, prendas que presentó con aplicaciones de patchwork y cuellos subidos inspirados en las escafandras de los uniformes espaciales.

Jorge Vázquez desempolvó una serie mítica de los ochenta, "Dinasty", para hacer un duelo estilístico con sus protagonistas, Krystle y Alexis, que desembocó en unas prendas "angelicales" y otras más "agresivas".

De ahí, que aparecieran siluetas entalladas, volúmenes en las mangas y talles marcados, unos patrones asociados a estas mujeres con un gusto estético concreto, pero diferente.

Romántico y con una halo de nostalgia, el diseñador Roberto Verino, se inspiró en la serie "Fauna Atlántica" del artista canario César Manrique con prendas que reproducen sus estampados de peces con delicados bordados.

Con "Dream Island", Verino realizó su propuesta para la próxima primavera-verano, una colección ligera y ponible. "Quiero que la gente esté guapa de forma sencilla", señaló el diseñador.

Piezas cosidas con hilos metalizados en los brocados y lentejuelas que simulan las escamas de un pez, se combinan con prendas de popelín, denim azul y napas sobre patrones de faldas fluidas, vestidos camiseros o pantalones Capri.

Estilistas y editoras de moda desfilaron para MANÉMANÉ. Miguel Becer, alma máter de la firma, se ha inspirado en las mujeres que rodean al mundo de la moda y ha creado una colección que bien podría ser el vestuario de la segunda parte de la película "El Diablo viste de Prada".

"En este trabajo he intentado entender a todas las mujeres que están alrededor de este mundo de tendencias", dijo Becer, quien ha jugado al contraste con sus prendas. De tal manera, que los abrigos se convierten en prendas finas y delicadas gracias a patrones invisibles, más propios de vestidos de noche, mientras los mini vestidos, prenda imprescindible en sus colecciones, se llenan de costuras "burdas" y tejidos gruesos.

Cyntia, un maniquí móvil creado por el artista Lester Gaba en los años 30, fue la musa de Juan Vidal, y el punto de partida de un trabajo que mostró estampados surrealistas de ese "rocambolesco" personaje que se paseaba por clubes nocturnos y protagonizó una película siendo una muñeca de plástico.

Pese a ese aire irreal se trata de una colección seria, de calidad, de trabajo a conciencia. "Hay mucha prendas, y superposiciones", explicó Juan Vidal.

Después de un tiempo alejado de la pasarela, Leandro Cano regresó con un desfile inspirado en los toros y en la religión, dos temáticas que llevan a sus raíces "para crear un concepto nuevo empezando desde cero".

Un desfile sobrecogedor, intimista y ligado a sus raíces donde la artesanía del punto, la arpillera, y las telas pintadas apuntan al manierismo del diseñador a la hora de crear.

Comentarios