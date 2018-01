Albert Pla muestra sus miedos y paranoias vitales ante el público argentino

El cantautor Albert Pla mostrará desde este viernes al público argentino un original espectáculo multimedia en el que viaja por las ansiedades que forman parte de la vida, porque como cuenta a Efe, cuando uno cree que ya ha perdido el temor a todo, de repente, "¡pum! (...) aparece uno nuevo por ahí".

El miedo a uno mismo, a la muerte, a los demás... todo lo que debe enfrentar el ser humano, desde la infancia hasta más allá de la muerte, lo recorre esta obra musical, "Miedo", que está repleta de proyecciones, juegos de luces y otros experimentos visuales a cargo del estudio de creación audiovisual español Nueveojos.

El espectáculo, dirigido por Pepe Miravete, cuenta también con la colaboración de los argentinos Manuel Mendanha y Juliana Laffitte, pareja artística y en la vida real que conforma el colectivo "Mondongo" y acostumbrada, como el propio Pla, a experimentar y a estimular al público con sus obras.

El resultado es un original thriller que estará hasta el 11 de marzo en el Teatro Regio de la capital argentina para después marcharse al Nuevo Apolo de Madrid, donde se representará entre el 5 de abril y el 6 de mayo.

Este viaje de miedo promete dejar sin palabras a los asistentes, ya que, como admite Pla (Sabadell, España, 1966), que visita Buenos Aires de forma continuada desde 2001, "no es cuestión de entenderlo" sino de "percibir sensaciones" y pide que "si no hay fútbol", todo el mundo vaya a verle "contar historietas" y soltar su "rollo".

En ese sentido, considera que ahora que la política y la economía son tan "invasivas" y todo se vuelve "demasiado apabullante" es importante disfrutar de la cultura.

"Que te dejen un poco de espacio para ti mismo, está bien. Ya está bien, ya... Todos no vivimos para votar, ni vivimos para comprar", apunta el polifacético comediante en una charla con Efe en la capital argentina.

Consciente de que sus claras, muy irónicas, y, en ocasiones, provocadoras declaraciones suelen provocar un fuerte impacto mediático, defiende que él no pretende generar titulares, pero que, a veces, le hacen hablar de cosas que no le importan y de las que no tiene "ni idea", por lo que termina dándolos.

A veces, esto ha dado pie a censuras, boicots, suspensiones de sus conciertos e innumerables polémicas, como la protagonizada en abril de 2017 con el partido Ciudadanos después de que Pla acusase a la formación política de intentar impedir su actuación en Asturias.

"Siempre ha pasado, pero yo ya estoy acostumbrado. El primer disco que hice ya vetaron el vídeo, el segundo sacaron una canción, en el tercer disco sacaron otra... Siempre hemos sido denunciados y ahora estoy muy contento porque como denuncian a mucha gente ya, me siento más acompañado", asegura mientras se le escapa una sonrisa.

El músico no se libra de la actualidad española y al consultarle por la situación política, muy marcada por el conflicto catalán y el juicio del caso Gürtel que afecta al Partido Popular (PP), asegura que a veces parece una "película de terror total".

Sobre todo cuando ocurren cosas como la marcha del líder independentista Carles Puigdemont a finales de octubre pasado a Bruselas para evitar a la Justicia española, algo que Pla "igual" también haría si lo fuesen a enviar a prisión, confiesa.

"Estoy convencido de que Cataluña acabará siendo independiente y de que todo el Partido Popular acabará en la cárcel. Pero como estoy tan convencido de eso, seguro que no va a pasar, porque siempre pierdo", lamenta.

