Malmström: "A todos nos preocupa que EEUU se desconecte del comercio global"

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, dijo hoy que "todo el mundo está preocupado" por que Estados Unidos se esté retirando del comercio global y sostuvo que un acuerdo entre la UE y Washington "todavía es una gran idea", pero actualmente hay "mucha irritación comercial" entre las partes.

"Todo el mundo está preocupada por que Estados Unidos se esté desconectando de la arena global del comercio", señaló en un encuentro con medios, entre ellos Efe, durante el Foro Económico Mundial de la localidad suiza de Davos.

No obstante, esta situación beneficia a Europa, ya que "muchos países se vuelven hacia Europa" para buscar acuerdos comerciales con el bloque, que ha cerrado tratados con Canadá y Japón, negocia un uno con el Mercosur y una actualización del existente con México y tendrá este año sobre la mesa los pactos con Singapur y Vietnam y, si recibe el mandato, también los de Australia y Nueva Zelanda.

Sobre la posibilidad de reanudar las negociaciones con Estados Unidos para un acuerdo de libre comercio, después de que fracasara el tratado TTIP hace un año, Malmström indicó que no cree que la Unión Europea (UE) pueda retomar el diálogo donde lo dejó.

"Muchos parámetros han cambiado. La idea de tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos sigue siendo una gran idea que yo apoyo, pero los parámetros han cambiado y necesitamos sentarnos para ver dónde estamos y qué quieren ellos", puntualizó.

Añadió que la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático supone un gran obstáculo.

"Es el sine qua non para todos nuestros acuerdos comerciales futuros", recalcó y mencionó también la política de "compra estadounidense" reforzada para las licitaciones públicas o el arancel impuesto a la aceituna española.

"Vemos muchas cosas pasando en contra de Europa. También veremos qué ocurrirá con la sección 232 y si afecta a Europa o no", detalló Malmström, en referencia a la investigación que Estados Unidos efectúa bajo la autoridad de la Ley de Expansión del Comercio y cuyo propósito es determinar el efecto de las importaciones en la seguridad nacional.

Según la comisaria, "hay mucha irritación comercial entre nosotros ahora mismo".

También sostuvo que el bloqueo de Washington al nombramiento de tres vacantes en el órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) es "extremadamente preocupante".

"Este órgano ha sido un elemento crucial en el aparato de resolución de conflictos en la OMC. Ha trabajado muy bien y nos ha servido bien a nosotros y a Estados Unidos. La mayoría mencionamos esta cuestión en la ministerial de Buenos Aires y muchos estamos preocupados", admitió.

Recalcó que "es un sistema con siete árbitros y en un caso necesitas tres. Si no se llenan las vacantes hasta finales de año, el sistema no funcionará y esto es muy serio".

Este viernes una treintena de ministros de Comercio presentes en Davos mantendrán su tradicional reunión para, entre otras cosas, ver cómo se avanza porque "lo que pasó en Buenos Aires no fue bueno y tenemos que ver cómo podemos revisar la OMC", explicó Malmström acerca de la imposibilidad de aprobar ni un acuerdo en la reunión de Argentina de esa organización.

Acerca de la sugerencia en Davos del secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, de que su país estaría preparado para una guerra comercial, Malmström opinó que "hablar de guerra comercial es irresponsable" y "no es bueno para el mundo, no es bueno para Estados Unidos y no es bueno para nadie".

