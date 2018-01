Vizquel: "Sería un orgullo entrar al Salón de la Fama junto a Mariano Rivera"

El considerado mejor paracorto del béisbol de las Grandes Ligas, el venezolano Omar Vizquel, está de visita en Panamá y hoy en conferencia de prensa señaló que "sería un orgullo entrar al salón de la fama junto a Mariano Rivera".

"¡Wow! sería un orgullo entrar al Salón de la Fama junto a Mariano Rivera, sería fantástico entrar con uno de mis peloteros favoritos. Él es un personaje, independiente del equipo que estés, es muy querido", comentó el once veces ganador del Guante de Oro en el béisbol rentado de los Estados Unidos.

"El otro año estará (Mariano Rivera) en la papeleta para el Salón de la Fama y entrará de manera unánime, de eso no tengo duda", indicó Vizquel.

"Es un personaje, que además de sacar outs, es una persona en la cual todos debemos reflejarnos porque se ha dedicado a dar la palabra de Dios y llevar al béisbol donde vaya", agregó el venezolano.

"Mariano era impresionante. Dominaba a todos con un solo pitcheo, era un 'Terminator'. ¿Cómo un lanzador puede dominar a todos los bateadores de la liga con un solo pitcheo? y por tantos años, eso es impresionante", manifestó.

En 2018, Vizquel solo sumó el 33 % de los votos del 75 % que debe acumular un jugador para ingresar al Salón de la Fama, a lo cual el expelotero lo toma con "calma" y "se muestra alegre por el porcentaje alcanzado en su primera aparición en la papeleta y agradeció a los que votaron por él".

El otrora timonel de la selección de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol comentó que su trabajo es mostrarle a los chicos que pueden llegar a ser Grandes Ligas.

"Cuando comencé no me veían con un perfil de un jugador de Grandes Ligas. No era grande, corpulento, no tenía buen brazo. Gracias a Dios fui desarrollando mis habilidades y utilicé la inteligencia, porque el béisbol es 80 % mental", señalo el jugador de 24 temporadas en las Mayores.

"En esto del béisbol hay que ser buen oyente, no creer que uno se lo sabe todo, poner los pies en la tierra y que las tentaciones no nos desvíen de nuestro objetivo", dijo.

Vizquel señaló que en estos momentos en las Grandes Ligas el jugador más completo que hay es su compatriota José Altuve.

"Es impresionante ver a Altuve, con lo pequeño que es, batear esa pelota a más de 400 pies. Para mí es el jugador más talentoso que hay en las Grandes Ligas", señaló.

El exparacorto de los Marineros de Seattle, Indios de Cleveland, Gigantes de San Francisco, Vigilantes de Texas, Medias Blancas de Chicago y Azulejos de Toronto señaló que se encamina a cumplir otro de sus sueños deportivos, ser mánager de un equipo de Grandes Ligas.

"Mi sueño es ser mánager de un equipo en Grandes Ligas. Este año seré director del equipo clase A fuerte de los Medias Blancas de Chicago", expresó.

El expelotero aseguró que es difícil que los equipos de béisbol de las Grandes Ligas se mantengan en Venezuela, por la situación del país. "No vamos a parar de hacer peloteros. Es nuestra obligación que esa cantera siga jugando béisbol como nos caracteriza", añadió.

Pero más allá del béisbol y mientras llegue la oportunidad de ser timonel en la Gran Carpa, Vizquel vive otra faceta de su vida, la de ser pintor.

"Cuando me retiré no quería jugar golf, ese deportes de viejitos, ahora me desahogo en mis pinturas. Esto viene desde niño, siempre terminaba mis tareas con un dibujo, era como mi firma", comentó entre risas.

El nacido en Caracas, Venezuela, señaló que su visita a Panamá se da por la pintura.

"Mi visita a Panamá es enseñarle al pueblo panameño algo diferente de mi vida, mi trabajo como pintor", comentó.

"Me encanta el óleo. Cuando entro en el estacionamiento, donde tengo mi estudio, es donde me desarrollo más. Tengo todas las paredes pintadas de diversas cosas, pero en su mayoría es arte abstracto", finalizó.

Comentarios