Eguibar: Especial ilusión ser abanderado, pero ya pienso en prueba del sábado

Lucas Eguibar, doble subcampeón del mundo de boardercross de snowboard (tabla de nieve) en los Mundiales de Sierra Nevada 2017 declaró a EFE que le hace "especial ilusión ser el abanderado" de España en los próximos Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), pero que ya piensa en la prueba de la Copa del Mundo que se disputará en Bansko (Bulgaria) este sábado.

"Estoy muy contento, porque me hace especial ilusión ser el abanderado. Encima, el día de mi cumpleaños; va a ser un momento muy especial, otro regalo más para mí", explicó, en conversación telefónica con Efe desde Bansko 'Luki', natural de San Sebastián, que el próximo 9 de febrero cumplirá 24 años y encabezará a la delegación hispana portando la bandera española.

"Estoy muy agradecido por la oportunidad que me han dado. Y voy a intentar darlo todo por lo que significa", comentó el donostiarra, que la temporada 2014-15 ganó la Copa del Mundo. "Pero ya estoy centrado en la carrera del sábado", añadió Eguibar, en referencia a la prueba de este fin de semana de la competición de la regularidad, en la que cuenta dos victorias y otros siete podios.

"Estoy contento con las buenas bajadas que he hecho en el entrenamiento de hoy. Estoy satisfecho. En este sprint me he sentido muy cómodo, más de lo que pensaba; así que estoy bastante contento", comentó a Efe desde Bansko el campeón vasco.

Comentarios