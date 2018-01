Casale, bicampeón del Dakar, confía que el rally regrese a Chile en 2019

El piloto chileno Ignacio Casale, dos veces campeón del Dakar en quads, afirmó hoy que el rally nunca debería haber abandonado el territorio chileno y se mostró confiado en que regrese el próximo año.

"El Dakar le hace muy bien al país desde un punto de vista deportivo y económico. Es una ventana muy grande de Chile para el mundo y creo que es una carrera que nunca se debería haber ido de Chile", dijo a Efe Casale, que unos días atrás en la ciudad argentina de Córdoba levantó su segundo trofeo.

Chile ha formado parte del trazado del Dakar en siete de las diez ediciones del rally que se han disputado en América Latina.

La carrera pasó por el país austral los siete primeros años. Desde 2016, sin embargo, las diferencias económicas entre los organizadores y el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet alejaron el rally, que ha probado suerte en otras naciones como Bolivia y Paraguay, además de los habituales Argentina o Perú.

Los pilotos chilenos esperan que la llegada en marzo próximo al Gobierno del presidente conservador Sebastián Piñera, que se ha mostrado públicamente favorable al retorno del Dakar a Chile, el recorrido vuelva a incluir las dunas del desierto de Atacama.

"El alma del Dakar es Chile", destacó Casale, quien se mostró convencido de poder alcanzar un acuerdo con los grupos ambientalistas que se oponen al paso del rally por territorio chileno por el daño que los vehículos causan al territorio.

Casale reveló que el día que ganó su segundo Dakar recibió la llamada de felicitación de Piñera, y aprovechó la ocasión para pedirle al presidente electo que haga las gestiones para traer de vuelta el rally al país.

El piloto aseguró que la última edición del rally, que pasó por Perú, Bolivia y Argentina, fue la más dura de las nueve en que ha participado, sobre todo por las etapas de dunas en el desierto peruano.

Pese a la dureza, afirmó que cuajó una carrera "redonda", en la que estuvo entre los primeros cuatro clasificados en todas las etapas y no cometió ningún error grave, la auténtica clave para imponerse en el rally más duro del mundo.

"Gané las tres primeras etapas y eso me permitió alejarme mucho de los rivales y la segunda semana mi misión era mantener la distancia. Me mantuve entre los tres primeros en casi todas las etapas y eso me ayudó a ganar sin presión, sin volverme loco y sin correr ningún riesgo ni cometer errores de navegación", señaló.

"Será muy difícil de superar la constancia y el promedio que tuve etapa tras etapa en otro Dakar", añadió el piloto, que obtuvo su primer título en 2014.

Casale, de 30 años, confirmó que seguirá compitiendo en quads, pese a los rumores que surgieron en Chile sobre un posible salto a las motos.

