Garitano: "Hemos creído desde el principio"

Asier Garitano, técnico del Leganés, se refirió a la clasificación de su equipo para las semifinales de la Copa del Rey tras eliminar al Real Madrid después de imponerse por 1-2 en el estadio Santiago Bernabéu.

"Era complicado, sobre todo ante un equipo como el Real Madrid. Éramos conscientes de la gran dificultad, pero hemos creído desde el principio, lo hemos buscado, hemos peleado para poder estar más cerca de pasar. Y lo hemos conseguido".

En cuanto a las claves para este éxito, declaró: "El creer y el convencimiento de que esto podía pasar, no ahora sino desde el sorteo. Hicimos un esfuerzo grande en las otras eliminatorias y no íbamos a regalar nada. Acabó el partido en Butarque con un gol en el noventa y desde entonces hablamos de venir al Bernabéu y de que podíamos tener nuestras opciones".

"Luego se tienen que dar esas circunstancias de poder jugar un gran partido y en momentos puntuales tener ese acierto para dar la vuelta a la eliminatoria. Estábamos convencidos de que en algún momento del partido íbamos a tener nuestra opción y de poder aprovecharla. Y luego sufrir. Hoy por suerte ha salido bien", dijo también.

Preguntado sobre si este pase es su mejor momento como entrenador en el club, respondió: "Llevamos cinco temporadas increíblemente buenas pero el salir de Segunda B a Segunda fue lo más importante que le ha ocurrido al Leganés. A partir de ahí lo hemos buscado, no nos hemos conformado".

"Estamos en el camino. En Copa lo hemos conseguido y en liga a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Lo más complicado para el entorno y para nosotros es cambiar la mentalidad. Seguro que estas victorias nos van a ayudar porque refuerzan mucho", completó.

Asimismo consideró que no hay que 'echar cohetes' y habló sobre cómo se encontraba la plantilla: "Cansados y muy alegres. No he entrado en el vestuario, había mucho ruido. Hay que dejarlos tranquilos y ya está. Que se expresen después del gran esfuerzo. Pero seguro con una alegría increíble".

Por otra parte aseguró preferir al Espanyol que al Barcelona en siguiente ronda si tuviese esa opción y valoró positivamente la actuación de los suyos: "El equipo ha estado muy bien, no podía ser de otra forma. Necesitas hacer un gran partido aquí para tener opciones y muchas veces jugando increíblemente bien, no te da".

Ahora solo quiere pensar en el próximo partido y no en la siguiente eliminatoria: "El Leganés va a competir el siguiente partido, el del Espanyol el domingo por la mañana. Cuando acabe pensaremos en el siguiente y así. No hay otra historia. No miramos más allá porque nos confundiremos y será peor".

