Libro sobre Casa Blanca de Trump superan los 1,7 millones en ventas

El libro de Michael Wolff sobre la Casa Blanca de Donald Trump "Fire and Fury" va en camino a convertirse en uno de los libros de no ficción de ventas más rápidas en años recientes.

"Fire and Fury" ha vendido más de 1,7 millones de ejemplares en formatos combinados de tapa dura, libro electrónico y de audio, dijo a The Associated Press el miércoles la editorial Henry Holt & Co. Publicado hace menos de tres semanas, el libro de Wolff se mantiene de primero en la lista de Amazon.com y otras.

NPD BookScan, que monitorea el 85% de las ventas de los libros físicos, dijo a la AP que sus números para “Fire and Fury” subieron por tercera semana consecutiva. El libro vendió más de 300.000 ejemplares la semana pasada, de acuerdo con BookScan, y más de 500.000 en total. NPD BookScan no registra una venta hasta que el libro haya sido enviado al cliente.

John Sargent, director general de MacMillan, compañía matriz de Holt, ha dicho que las ventas de libros electrónicos de “Fire and Fury” excedieron los 250.000 ejemplares y que más de 100.000 se vendieron en audio.

Los libros de no ficción rara vez venden un millón de ejemplares tan rápidamente. Ejemplos de años recientes incluyen “My Life” de Bill Clinton y “Going Rogue” de Sarah Palin, que vendieron un millón de ejemplares cada uno en sus dos primeras semanas de publicación. El récord para ficción, que es improbable que sea igualado pronto, lo mantiene el último libro de Harry Potter. Publicado en el 2007, "Harry Potter and the Deathly Hallows" (“Harry Potter y las reliquias de la muerte”) vendió más de 8 millones de ejemplares en las primeras 24 horas.

El presidente y editor de Holt, Stephen Rubin, dijo recientemente a la AP que inicialmente se enteró de la posibilidad de un libro sobre Trump cuando él y Wolff cenaron a finales del 2016. Fue poco después de la elección de Trump que Wolff le mencionó que tenía “un buen chance” de ganar acceso a la Casa Blanca con el nuevo gobierno.

