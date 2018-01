Denuncian a Marta Lucía Ramírez por llamar guerrillero a un congresista

Hace referencia a las declaraciones dadas por la candidata presidencial Marta Lucía Ramírez, en el programa “Opina Bogotá” de canal Capital y ratificadas vía Twitter en las que textualmente afirma: “Yo le diría al señor Alirio Uribe que mientras él estaba en la guerrilla, mientras él estaba atentando contra esta democracia, mientras él estaba empuñando un fusil contra esta institucionalidad”.

Para el congresista, “Estas declaraciones en el programa rendidas por la señora Marta Lucía y que fueron ratificadas vía Twitter, no son más que injurias y calumnias, que no solo afectan mi honra, honor y buen nombre, sino que, además, su actuar corresponde a una apología al odio que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia. Este tipo de actitudes en las redes sociales y declaraciones en medios de comunicación no se pueden confundir con libertad de expresión”.

Uribe espera que la Fiscalía realice la investigación correspondiente, con base a las pruebas adjuntadas como copia del programa de Canal capital y pantallazos de los trinos emitidos.

