Salmond dice que él modificó el protocolo para izar bandera británica en 2010

El ex ministro principal de Escocia Alex Salmond afirmó hoy que fue él quien modificó, tras acordarlo con la reina Isabel II, el protocolo sobre la colocación de la bandera del Reino Unido en los edificios oficiales escoceses, ante las críticas vertidas hacia el Gobierno autónomo.

Varios periódicos conservadores escoceses y miembros de la oposición acusaron al Ejecutivo de la ministra principal, la nacionalista Nicola Sturgeon, de cambiar el protocolo para que la bandera unionista únicamente se ice una vez al año, con motivo del Día de la Conmemoración.

En su lugar, para festejar tanto los cumpleaños de la familia real británica como otros aniversarios, el cambio estipula que se coloque la bandera real del León Rampante (un león rojo sobre fondo amarillo), empleada históricamente para representar al rey de Escocia.

Sturgeon negó que haya habido ninguna variación y aseguró que lo que se ha hecho desde la administración es adaptar el protocolo sobre banderas a la tradición iniciada en 2010.

"No he emitido instrucciones, órdenes, autorizaciones, ni siquiera he expresado una opinión sobre el cambio de política de banderas. La actualización de la guía ha sido un acto administrativo, que me parece sensato, y no se realizó por petición mía", recalcó Sturgeon en Twitter.

En un comunicado, Salmond, su antecesor en el gobierno escocés, explicó que cambió "la política sobre la bandera" en 2010, "después de una audiencia con la reina Isabel II en Balmoral (la residencia de la monarca en Escocia) el año anterior".

"Recuerdo muy bien la ocasión. Su Majestad me preguntó si la del León Rampante era una bandera popular en Escocia. Pude asegurarle que era, de hecho, muy querida por los seguidores de rugby y de fútbol escocés", contó Salmond.

Añadió que puso en marcha esta nueva política en 2010, por lo que la colocación de la bandera del Reino Unido se redujo al Día de la Conmemoración -en recuerdo a los combatientes británicos de las dos Guerras Mundiales- y al Día de las Fuerzas Armadas.

Salmond, que calificó de "estúpidas" las acusaciones hacia el gobierno de Sturgeon, precisó que le parece "obvio" que la "bandera apropiada" para festejar los cumpleaños de la realeza sea el estandarte real de Escocia o del León Rampante.

Un portavoz de Downing Street, la residencia y el despacho de la primera ministra británica, Theresa May, aseguró que corresponde al Ejecutivo escocés "explicar los motivos de la decisión que ha tomado" y que "la bandera en sí es un símbolo del compromiso con el Reino Unido".

Comentarios