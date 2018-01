Kuczynski afirma el papa le aconsejó "siga trabajando y no se deje distraer"

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó hoy que el papa Francisco le aconsejó, durante una reunión que tuvieron el viernes en Lima, que "siga trabajando" por los más necesitados y no se "deje distraer" por otros temas.

"El otro día con el papa, en mi escritorio, conversando me dijo: 'sigue trabajando, no te dejes distraer, y el agua es fundamental, Pedro Pablo', me dijo el papa", señaló el gobernante durante la ceremonia de inicio de obras de ampliación y mejoramiento de un sistema de agua potable y alcantarillado en el distrito del Rímac.

Kuczynski se refirió al encuentro que sostuvo con el papa Francisco en el Palacio de Gobierno de Lima el pasado viernes, durante la visita de tres días que hizo el pontífice a Perú.

La visita papal se celebró cuando el Gobierno de Kuczynski afrontaba una crisis política y social, tras el intento fallido de la oposición de destituir al gobernante en el Congreso por los vínculos de una empresa suya con la brasileña Odebrecht y el indulto otorgado el 24 de diciembre al expresidente Alberto Fujimori.

Tras el comentario sobre su diálogo con el papa, Kuczynski manifestó hoy que su Gobierno será "imparable" para dotar de agua potable y mejorar la seguridad en su país.

"Tenemos que trabajar: agua, seguridad en la construcción, seguridad en las calles, vamos a ser imparables, vamos a seguir trabajando todos los días del año con el equipo que tenemos, un equipo que es de todos los peruanos", indicó.

Agregó que las obras de agua potable también continuarán en el interior del país, ya que se trata de "un reto para todo Perú".

"Felizmente tenemos agua en muchos sitios, en la selva, en los andes, pero no aquí en la costa", acotó.

Según fuentes oficiales, las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado "San Juan de Amancaes" beneficiarán de manera directa a más de 12.000 ciudadanos del distrito limeño del Rímac, y de manera indirecta a otros 34.000.

El proyecto demandará una inversión total de 88,7 millones de soles (26,8 millones de dólares), que será asumida por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Los trabajos comprenden la instalación de 2.457 conexiones de agua potable y 3.631 redes de alcantarillado, así como la construcción y rehabilitación de reservorios de agua, colectores y redes secundarias de alcantarillado.

