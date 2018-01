Cruz Roja Internacional condena ataque contra Save the Children en Afganistán

Ginebra, 24 ene (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) condenó hoy el atentado contra la organización no gubernamental Save the Children en Afganistán, en el que murió al menos un civil y otros 14 resultaron heridos. ,"Es intolerable el ataque contra una organización que ayuda a los niños. Los civiles y los cooperantes no deben ser tomados como blanco", señala la entidad humanitaria en un comunicado emitido desde su sede en Ginebra.,En la nota la jefa de la delegación del CICR en

En la nota la jefa de la delegación del CICR en Afganistán, Monica Zanarelli, reconoce que el aumento de la violencia hace cada vez más difícil para muchas organizaciones trabajar en ese país.

La Cruz Roja Internacional asegura que continuará con sus esfuerzos en el diálogo que mantiene con las distintas partes del conflicto que afecta Afganistán, sean las fuerzas de seguridad nacional o los grupos armados opositores.

Con estos -dice- seguirá abordando los principios del derecho internacional humanitario, entre ellos el que establece el respeto de los civiles de las misiones médicas.

"Este es un mensaje que debe sonar alto y claro en días como este", agrega Zanarelli.

