El Estado Islámico reivindica ataque contra Save the Children en Afganistán

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) reivindicó hoy el ataque contra la sede de la organización no gubernamental Save the Children en la ciudad Jalalabad, en el este de Afganistán, en el que murió al menos un civil y otros 14 resultaron heridos.

Un mensaje difundido en Telegram por la agencia Amaq, vinculada a los yihadistas, indicó que la "operación de martirio" tenía como objetivo dos instituciones extranjeras, "una británica y una sueca", y un organismo gubernamental afgano.

El ataque fue perpetrado cuatro terroristas suicidas, uno de ellos con un vehículo cargado de explosivos que detonó en la entrada del edificio de la organización no gubernamental, según el mensaje de Amaq, cuya autenticidad no ha podido ser verificada y que no aportó más detalles.

El EI ha reivindicado en numerosos ataques en Afganistán en los últimos meses.

