Birmania y dos grupos étnicos armados acuerdan sellar un alto el fuego

Dos grupos étnicos armados acordaron sellar el pacto de alto el fuego nacional propuesto por el Gobierno de Birmania, uno de los objetivos principales del Ejecutivo liderado de facto por la Nobel Aung San Suu Kyi, informaron hoy las autoridades

Representantes de los rebeldes, Ejército de Liberación Nacional Mon y el brazo militar del Unión Democrática Lahu, se reunieron ayer por separado con Suu Kyi, Consejera de Estado, y Min Aung Hlaing, jefe del Ejército, en Naipyidó para avanzar en el acuerdo.

No obstante, el secretario general de la oficina para la Reconciliación Nacional y Centro de Paz, Naing Aung Min, evitó en un comunicado precisar cuando será rubricado el proceso de paz.

Hasta la fecha, un total de ocho guerrillas están suscritas al pacto de alto el fuego creado en octubre del 2015.

"Agradezco a nuestros hermanos y hermanas de la etnia Mon y Lahu por ayudarnos en asegurar la existencia de la unión (de Birmania) y desarrollo de la paz", declaró la premio Nobel de la Paz, recoge el diario oficialista "The Global New Light of Myanmar".

El Gobierno birmano tiene entre sus prioridades acabar con la guerra contra decenas de grupos armados de minorías étnicas a lo largo del país.

Suu Kyi preside la Conferencia de la Paz "Panglong siglo 21" iniciada en agosto de 2016 y cuya tercera reunión se prevé celebrar en febrero, aunque ha sido retrasada en varias ocasiones, en la que se tratarán los principios principales de federalismo en Birmania y se formularán nuevos puntos para alcanzar un acuerdo de paz.

El Ejército birmano mantiene varios conflictos abiertos en el noreste del país contra diversas guerrillas, incluida el Ejército de la Independencia Kachin (KIA) y el Ejército Nacional de Liberación Ta'ang, de la minoría kokang.

Una mayor autonomía es la reivindicación principal de casi todas las minorías étnicas, incluidos chin, kachín, karen, kokang, kayah, mon, rakáin, shan y wa, que juntas representan más del 30 por ciento de los 48 millones de habitantes del país.

Birmania ha estado gobernada por generales desde 1962 hasta el año 2011, cuando empezó una transición tutelada por los militares que desembocó en las elecciones de 2015 que ganó el movimiento democrático de Suu Kyi.

El Gobierno de Suu Kyi busca emular la Conferencia de Panglong celebrada entre su padre, el héroe de la independencia Aung San, y los líderes de varias minorías étnicas en 1947.

La violencia contra la minoría musulmana rohinyá, considerada apátrida por la ONU, y la aparición de un grupo militantes defensor de esta etnia ha complicado el ya difícil objetivo de la paz en el país.

