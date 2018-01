Víctimas de escuchas dudan de que Martinelli regrese voluntariamente a Panamá

Varias víctimas de escuchas telefónicas en Panamá elogiaron hoy el fallo de una jueza estadounidense a favor de la extradición del expresidente Ricardo Martinelli, acusado de las interceptaciones, pero expresaron dudas de que el exmandatario vuelva voluntariamente a Panamá como dijo su defensa.

La excandidata presidencial Balbina Herrera indicó a Efe que la decisión de la jueza estadounidense Marcia G. Cooke de negarle un recurso de amparo al expresidente es una decisión "razonable" y demuestra que el procedimiento de extradición se está haciendo de manera "correcta".

"A Martinelli ya le toca asumir su proceso legal en Panamá porque ha perdido hasta ahora todas las batallas en Estados Unidos. No le queda casi ninguna salida allí y lo que hizo amerita que venga a este país", afirmó Herrera.

La jueza anunció este martes que mantiene la decisión judicial previa de avalar la entrega de Martinelli a Panamá pero dijo, sin embargo, que no iba a decidir sobre una nueva petición de la defensa para que sea puesto en libertad bajo fianza y fijó una nueva cita en tribunales para comienzos de febrero.

Sidney Sitton, uno de los abogados del exmandatario, aseguró a la salida de la audiencia que Martinelli, preso desde junio en Miami por presunto espionaje político, tiene decidido regresar voluntariamente a Panamá sin apelar las decisiones de los tribunales de EE.UU. sobre su extradición.

"Vamos a esperar a ver si su equipo de abogados se ponen de acuerdo, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Yo hasta que no le vea aquí, no me lo creo", declaró Herrera.

En la misma línea se manifestó el periodista Rubén Polanco, otra de las víctimas de las interceptaciones, que considera que la defensa de Martinelli ha sido "muy ambigua" a lo largo de todo el proceso.

"Ahora que la Justicia de Estados Unidos le da la espalda, ahora que su partido (Cambio Democrático) le da la espalda, que ya no tienen opciones, entonces uno de sus abogados menciona eso. No sé, del dicho al hecho hay mucho trecho", indicó el comunicador.

"Habría que ver qué es lo que está pasando por la cabeza de Martinelli en este momento como para que uno de sus abogados diga que él se va a acoger a la extradición voluntaria", añadió Polanco.

El pasado domingo Martinelli perdió con gran diferencia la presidencia del partido que fundó hace 20 años.

El expresidente panameño se encuentra detenido en una prisión de Miami desde junio a la espera de que el Departamento de Estado de EE.UU. decida sobre su extradición a Panamá por presunto espionaje político a un centenar de personas y malversación de fondos públicos.

El juez federal de Estados Unidos Edwin Torres consideró el pasado 31 de agosto procedente la extradición de Martinelli, a quien la Justicia panameña quiere procesar por presuntamente haber interceptado las comunicaciones de 150 personas, mientras fue presidente entre 2009 y 2014.

Martinelli, quien denuncia que es víctima persecución política, abandonó Panamá el 28 de enero de 2015, el mismo día en el que el Supremo panameño abrió la primera de media docena de causas penales que actualmente hay en su contra y, tras pasar unos meses en paradero desconocido, se estableció en Miami.

