Arranca el Festival de Cine Global Dominicano con más de cien películas

Más de 100 películas de 43 países se exhiben desde hoy en el Festival de Cine Global Dominicano (FCGD), que se prolongará hasta el 31 de enero y que en esta ocasión tendrá entre sus escenarios la Ciudad Colonial de Santo Domingo, declarada por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El evento, que abrirá con la película "Wonderstruck", del realizador estadounidense Todd Haynes, presentará una selección del mejor cine internacional, documental y dramático que han cosechado éxitos en escenarios como Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián, Edimburgo, Guadalajara, La Habana, Cartagena, Buenos Aires, entre otros países, según sus organizadores.

Entre los invitados a la XI edición del FCGD, dedicado en esta ocasión a Francia, figuran el actor estadounidense de origen dominicano Jaden Michael, de 14 años, conocido por participar en la película "Wonderstruck" de Amazon Films y quien, en declaraciones a Efe, alabó el "increíble" guión de esta película, basada en un cuento de Bian Selznick.

El joven actor, quien comenzó su carrera a los 3 años, apareciendo en la programación de Nick Jr. y Sesame Street, dijo, además, sentirse "muy contento" de participar en este Festival y de lo que ocurre actualmente con su carrera.

El joven actor afirmó sentirse "muy feliz y muy orgulloso" del cine que se produce en el país, y espera en el futuro participar en algún proyecto.

Durante esta edición del FCGD también se llevarán a cabo dos importantes exhibiciones que, además de proyecciones, prevén la participación de destacados miembros de la industria, según la información ofrecida por los organizadores.

En el caso de la VI Muestra de Cine de Moda, se proyectará la película "The first monday in may" del cineasta estadounidense nominado al Emmy Andrew Rossi.

Además, el comunicador dominicano afincado en Estados Unidos y especializado en la cobertura de espectáculos, eventos de alta costura y cine, Carlos Lamarche, dictará el panel "La moda y el cine".

La Muestra de Cine Gastronómica buscará acercar a este sector con productores y guionistas, con la proyección de la película "Food on the go", cuya directora, la argentina Mercedes Córdova, estará presente en la muestra.

En el filme la cineasta propone reflexionar sobre qué ocurre cuando una comunidad de inmigrantes construye desde cero, toda su tradición culinaria en un nuevo país, y sobre cómo afecta a la gastronomía originaria.

Las nuevas disposiciones de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF, por sus siglas en inglés) llevaron al FCGD a ampliar el abanico de competencias y con ello, a establecer criterios en la selección de obras y el jurado.

Así, durante esta XI edición habrá tres competencias: Ópera prima Ficción, Ópera Prima Documental y el ya tradicional, Concurso de Cortometrajes "Corto Global".

El jurado para la Competencia Ópera Prima Ficción está conformado por la guionista española Yolanda Barrasa; el presidente del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Iván Trujillo; la productora dominicana Desireé Reyes; y, el periodista especializado en arte, Alfonso Quiñones.

