Pedro del Hierro, el poder de un buen fondo de armario

Carmen Martín

Madrid, 24 ene (EFE).- Después de una ausencia de dieciséis años, la firma Pedro del Hierro regresó hoy a la pasarela madrileña con una colección masculina y femenina que se podría definir como "atemporal", en la que se vieron prendas "de toda la vida, para siempre", esas que dan consistencia a un buen fondo de armario.

"Son atemporales, que no te cansas de poner, de las que no te deshaces en la vida", explicó hoy a Efe el diseñador Nacho Aguayo, director creativo de la firma Pedro del Hierro, que pertenece al Grupo Cortefiel.

En el Museo del Ferrocaril de Madrid, bajo las direcciones creativas de Nacho Aguayo para mujer y Alex Miralles para hombre, la firma Pedro del Hierro, que celebra su 30 aniversario, presentó una colección contemporánea en la que se ha visto mucho amor por la cosas bien hechas, con detalles artesanos.

Minucioso, detallista, Nacho Aguayo exhibió prendas con un halo de costura, en la que se atisba el espíritu, la esencia del gran diseñador Pedro del Hierro, poseedor de una gran sensibilidad estética, que falleció en 2015.

Rojos oscuros, granates, verde caqui, dorado blanco, "un colorido oscuro pero luminoso, incluso invernal impuesto en siluetas de verano", dice Aguayo, quien recuerda que son propuestas que se podrán adquirir la próxima de primavera y verano.

A lo largo del desfile se vieron tres líneas. Una informal y casual para el día a día, que incluyen "piezas que se utilizan para ir al trabajo" y que tanto escasean en las pasarelas.

La segunda, compuesta por vestidos de noche y fiesta, en la que no han faltado aberturas, lentejuelas, sedas y bordados.

Y una tercera, de prendas que se pueden encargar "a medida", en la que "priman la pureza de líneas y detalles sofisticados".

Miralles propone un hombre tradicional y funcional, pero elegante con trajes de patrón desestructurado que en ocasiones se presenta con camiseta, "algo más informal, para romper con la imagen del esmoquin tradicional".

La firma Duarte, que ha desfilado por segunda vez en la pasarela madrileña, también se ha sumado a la idea de hacer prendas de largo recorrido, con una colección en la que han destacado piezas vulnerables que se desfiguran y se deforman hasta alumbrar patrones eclécticos, de líneas depuradas, en definitiva una sastrería bien confeccionada, de la que duran toda la vida.

En la sala de arte IKB 191 Studio, Duarte, formada por Carlos Duarte y Francisco Font en 2015, presentó una colección para hombre y mujer inspirada en la obra de Francis Bacon en la que destacó el uso del color y los patrones amplios.

A lo largo de sus 42 salidas, el abrigo fue la prenda más desarrollada, jugando con el color, el patrón y las texturas.

Tras el éxito de las prendas masculinas, Carlos Duarte introdujo piezas femeninas, "para una mujer actual que va a trabajar con un estilismo cómodo", que destierra las lentejuelas para apostar por vistosos estampados de cuadros escoceses.

Con tan solo cuatro colecciones en el mercado, esta firma defiende una moda "urbana" y "cosmopolita" apoyada en líneas contemporáneas que sirven tanto para hombre como para mujer, una colección que bebe de la sastrería tradicional pero que se apoya en los detalles deportivos que rebajan su carácter clásico.

Mientras que Jesús Lorenzo, para Groenlandia, presentó su colección bajo el título de "This is how we dream" (Así es cómo soñamos) en la que combina un estilo "más sofisticado" con otro "más sencillo". El visón o el zorro ceden el paso a un cuero con colores metálicos, en plata y azul. "Queremos cubrir un espectro de mujer más amplio", aseguró.

Todo ello en una jornada que comenzó con la firma de sastrería Oteyza, encargada de inaugurar la pasarela de Madrid, lo que hizo con la capa española como protagonista absoluta.

Bajo los acordes de la guitarra de Paco de Lucía y rodeados de ovejas de lana merina negra, Paul García de Oteyza y Caterina Pañeda bailaron la capa y dieron rienda suelta a los tres pilares de su creación: geometría, expresión y movimiento.

Mañana desfilarán María Escoté, Alvarno, Roberto Verino, Jorge Vázquez, Leandro Cano Manémané y Juan Vidal.

