"La chica invisible", el thriller juvenil de Blue Jeans, a la venta en abril

El escritor español Francisco de Paula, conocido como Blue Jeans, publicará en abril su próxima novela, "La chica invisible", un thriller juvenil con el que quiere abrir una nueva etapa, tras el éxito de sagas súper ventas como "Algo tan sencillo" o "Canciones para Paula".

A través de su cuenta personal de Twitter, el escritor sevillano (Carmona, 1978) mostró hoy la portada y el título de esta nueva novela (Planeta), la número once de su trayectoria, que saldrá a la venta el 5 de abril en España y Latinoamérica.

"Es un thriller juvenil que espero que os sorprenda. ¡Qué emoción! ¿Qué os parece?", señaló el autor.

Con esta nueva novela, Blue Jeans se adentra en un género nuevo, ya que hasta ahora, con más de un millón de ejemplares vendidos con sus dos anteriores trilogías, se había dirigido al público juvenil.

El autor contó que es "como dar un salto al vacío" porque hasta ahora le había ido bien con lo que hacía. "Pero también hay que salir del confort y hay que arriesgar", matizó.

"En esta portada no hay corazones, como es habitual en el resto de publicaciones, este libro no es romanticón como los otros, es un thriller. Se me ha ido la pinza (...) Esto es lo que tiene salir de la zona de confort", explicó.

"Me apetecía cambiar de registro, que nadie se asuste porque la esencia Blue Jeans está en los libros. Empieza con algo que pasa en un instituto", concluyó.

