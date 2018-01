Rossi disputará su decimonovena temporada en el mundial de MotoGP

El italiano Valentino Rossi, que en 2018 disputará su decimonovena temporada en el campeonato del mundo de MotoGP y la vigésima tercera en el mundial de motociclismo, asegura que mantiene el mismo espíritu competitivo que el primer día.

"La experiencia siempre te ayuda a mejorar los problemas que te puedan ir apareciendo durante la temporada y las ganas de continuar compitiendo son las que te permiten mantener el más alto nivel, si bien los entrenamientos de pretemporada serán importantísimos pues nos señalarán las opciones que tendremos durante la temporada y en nuestro caso más aún después de lo que sucedió en 2017", señaló Valentino Rossi.

Como Massimo Meregalli, director del equipo, el campeón del mundo italiano reconoció que la gestión de los neumáticos será una de las claves de Yamaha para la temporada.

"La lesión que sufrí en septiembre, justo antes de la carrera de casa, de la carrera en Misano Adriático, llegó en el peor momento posible de la temporada, con un test que hice antes en el que vi que estábamos muy bien, pero la recuperación fue muy bien, sin apenas dolor, y me permitió regresar en apenas 21 días a la competición", recordó de 2017 Valentino Rossi.

"Buriram hasta que no vayamos no lo sabremos, aunque estuve con Yamaha hace un par de años y di unas vueltas al trazado pero hasta que lleguemos no se sabrá, por eso serán muy importantes las jornadas de entrenamiento que vamos a realizar en febrero", agregó el piloto italiano.

Comentarios