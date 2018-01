Mullen:"Estoy muy contento, es mi primera carrera del año y debuto con Trek"

El irlandés Ryan Mullen (Trek), ganador de la contrarreloj de la Vuelta a San Juan, se mostró "muy contento con el triunfo", ya que se trataba de su primera carrera del año y de su debut con el maillot del Trek.

"Es mi primera carrera del año y mi debut con el Trek, por lo tanto estoy muy contento, es bonito empezar con una victoria como esta. He pasado nervios y esperado mucho tiempo mientras esperaba que finalizaran mis rivales, pero no ha sido problema. Además tenemos patrocinadores y había que aguantar todo lo necesario", dijo el ganador de la crono.

Mullen, de 23 años, tenía muchas ilusiones centradas en esta contrarreloj y sabía que podría ser su gran día.

"Cuando vi la carrera en el programa de la Vuelta me puse muy contento porque se trataba de una crono corta y llana, que me venía muy bien. Ya en carrera lo di todo en los últimos 5 kilómetros, que eran en bajada y pegada el viento. Me encontré bien y salió el resultado esperado", comentó.

El campeón de Irlanda contrarreloj cargó la moral para las próximas pruebas del calendario.

"Esta victoria me motiva y pienso ya en la crono de la Vuelta al Algarve. Otros objetivos serán el título nacional y el Europeo contrarreloj, que además se disputará en Glasgow", concluyó.

