La fallida publicación de Netflix en Twitter

Los usuarios de las redes sociales no perdonan nada y esta vez lo vivió Netflix, tras publicar un post en su cuenta de Twitter sobre la serie “The end of the f***ing world".

Vea también: ¿Lina Tejeiro se vuelve cantante?

¿Qué pasó?

Pues en la tarde el lunes 22 de enero en la cuenta de Netflix publicaron un tuit sobre la serie que, aunque fue borrado, los usuarios hicieron varias capturas de pantalla y lo criticaron como violencia de género.

La historia “The end of the f***ing world" plasma una historia de humor negro y, por esto, quisieron seguir el mismo hilo pero no salió como esperaban.

En el tuit escribieron: "el amor es f**king complicado", en relación a la serie "The End of the F***ing World", y adjuntaron una frase que dice "amor es besarla aunque quieras matarla".

A continuación algunas críticas:

Comentarios