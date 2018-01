Premian en España a impulsor de materiales que atraen agua de la atmósfera

El jordanoestadounidense Omar Yaghi consiguió hoy el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Ciencias Básicas por crear una química que produce nuevos materiales capaces de capturar CO2 o de obtener agua del vapor de la atmósfera en zonas, por ejemplo, desérticas.

Yaghi, catedrático de Química en la Universidad de California en Berkeley (EE.UU), ha creado estos nuevos materiales aplicando una química basada en el "ensamblaje de ladrillos" o piezas cuya estructura es cuidadosamente controlada desde antemano; numerosos laboratorios e industrias de todo el mundo trabajan con este método.

Este nuevo campo, que el propio Yaghi ha bautizado como "Química Reticular", tiene aplicaciones potenciales para afrontar algunos de los desafíos más importantes del mundo actual como el almacenamiento del principal gas causante del cambio climático, el desarrollo de nuevos combustibles limpios a partir del hidrógeno o la sequía.

Yaghi (Amán, 1965) recibirá por este premio 400.000 euros (489.000 dólares) por un trabajo pionero ya que en los 90 desarrolló los llamados MOF y COF, nuevos materiales altamente porosos con una diversidad sin precedentes en la química, detalla el acta del jurado.

Estos reúnen muchas de las propiedades más deseadas por los químicos, entre ellas una gran capacidad de absorber otros compuestos, que se alojan dentro de sus poros; y una alta versatilidad y selectividad puesto que el tamaño del poro se adapta al compuesto que se desea atrapar, detalla en una nota la fundación.

Los COF están compuestos por materiales orgánicos, mientras que los MOF combinan materiales inorgánicos, en concreto óxidos de metal, y orgánicos.

Yaghi relata que cuando era estudiante la creación de nuevos materiales se basaba simplemente en mezclar cosas y lo que obtenías era básicamente lo que te proporcionaba la propia naturaleza; no tenías control sobre lo que obtenías.

"Pero me di cuenta de que no llegaría muy lejos juntando piezas, como quien construye un automóvil. Para mí, lograr la construcción de materiales de manera simple y racional, como lo hacemos ahora, era un sueño y tener el control sobre el material que estás produciendo, e incluso poder modificarlo una vez que lo has construido, es una herramienta muy poderosa".

Estos desarrollos han dado lugar a una nueva química actualmente en pleno auge: ya existen "más de 60.000" clases diferentes de MOF.

Aunque estos materiales servirán en un futuro para capturar CO2 o almacenar hidrógeno en recipientes menos voluminosos que ahora, el científico jordanoestadounidense ve "mucho más inminente" la aplicación relacionada con el agua.

En la atmósfera, apunta, hay muchísima agua y la posibilidad de atraparla supondría una transformación para muchas zonas del planeta: la dificultad está en capturarla en zonas desérticas, por eso hemos diseñado MOF capaces de recolectar agua en los poros y posteriormente, tras calentarla con la luz solar, generar agua líquida.

En este sentido, se ha mostrado confiado en que de tres a cinco años existirá un aparato capaz de obtener agua pura de la atmósfera.

"Hacer una nueva familia de materiales con aplicaciones supone cumplir un sueño; estoy como un niño cuando se queda mirando un escaparate de chucherías", resume este investigador, quien no obstante señala que, si bien esta nueva química es "un paso de gigante", necesita de un enfoque a largo plazo y de más apoyo tanto del sector político como de las empresas para sacarla definitivamente de los laboratorios y llevarla a la práctica.

Comentarios