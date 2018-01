En el Tribunal de Bogotá se definirá juicio de Francisco Ricaurte

La defensa del ex magistrado Francisco Ricaurte arrancó el juicio por el llamado "cartel de la toga" con una solicitud puntual, que el caso lo remitieran a la Comisión de Acusaciones.



En criterio del abogado Alvaro Luna, defensor del ex magistrado, las conductas que la Fiscalía endilgó a su cliente, que aseguró son falsas, ocurrieron mientras se desempeñó como presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y por tanto la competencia es de la Comisión.



"Hubo una dificultad o incomprensión por un documento que presentó la Fiscalía, y que me da la impresión de que la juez entendió como una asignación de la Corte, cosa que no es cierta".



La Fiscalía rechazó la petición del abogado con el argumento de que fue la misma Corte Suprema la que remitió la investigación tras considerar que las conductas fueron como abogado y no magistrado.



"Dice la Corte, con destino a la Fiscalía para que obre en las pesquisas que allí se adelantan se disponga remitir copia digital con la declaración".



La juez zanjó la discusión y remitió el proceso al Tribunal Superior de Bogotá y que allí se defina la competencia para asumir la investigación.





Comentarios