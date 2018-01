Referente islámico argentino: Nisman se disparó para no ir a escarnio público

Ignacio Grimaldi

Buenos Aires, 23 ene (EFE).- Galeb Moussa, referente islámico en Buenos Aires, dijo a Efe que el fiscal Alberto Nisman murió por "narcisismo", ya que "decidió pegarse un tiro" al darse cuenta de que "iba a ir al escarnio público" tras acusar de forma "falsa" a Cristina Fernández de encubrir a presuntos terroristas iraníes.

"La muerte de Nisman complicó todo porque se llevó todos los secretos a la tumba", expresó el también periodista y primo de Jorge "Yussuf" Khalil, otro de los denunciados por el difunto fiscal y que fue procesado y detenido el pasado diciembre por el juez Claudio Bonadio, ahora encargado de la controvertida causa iniciada por Nisman.

El 18 de enero de 2015, justo un día antes de que debiera explicar ante el Congreso de la Nación los detalles de su denuncia contra Fernández -entonces presidenta del país-, su canciller y otros como Khalil, Nisman apareció tirado en el baño de su casa con un tiro en la cabeza que silenció para siempre las pruebas que según aseguraba comprometían fuertemente a la cúpula del poder.

Desde entonces, la causa que investiga su muerte ha dejado de avanzar lentamente en torno a una "muerte dudosa" para dar un salto de gigante después de que, en septiembre pasado, una junta de policías y peritos concluyera que dos personas lo golpearon, drogaron y asesinaron, lo que aleja, oficialmente, la teoría del suicidio.

"Me hubiese gustado que Nisman estuviera vivo porque en esa situación 'Yussuf' Khalil no estaría detenido. Es muy injusto esto. Todos los imputados en esta causa son inocentes. La base es falsa, por lo tanto todo es falso", remarcó Galeb Moussa, expresidente y actual portavoz de la Federación de Entidades Argentino Árabes de Buenos Aires.

A su juicio, Nisman no fue víctima de un homicidio, sino que "murió por un tema de narcisismo", ya que "iba a ir al escarnio público" y antes que eso "decidió pegarse un tiro".

El fiscal llevaba años dirigiendo la investigación del atentado a la mutua judía AMIA de Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos, sigue impune y es históricamente atribuido, por parte de la comunidad judía, a Irán y al grupo chií Hizbulá.

Cuatro días antes de morir, presentó una denuncia en la que aseguraba que la firma de un acuerdo entre Argentina e Irán en 2013, que oficialmente buscaba una colaboración conjunta para esclarecer el atentado, suponía en verdad un pacto para encubrir a los iraníes sospechosos del ataque, para favorecer el intercambio comercial bilateral, algo que Fernández siempre ha negado.

"La denuncia de Nisman fue rechazada en siete instancias judiciales porque no había delito y tampoco tenia sustento jurídico. Mucha gente dijo que él no redactó esa denuncia y que otros servicios se la escribieron", opinó Moussa.

En este sentido, remarcó la "casualidad" de que esta causa se impulsara a partir de la asunción de Mauricio Macri a la Presidencia, en diciembre de 2015.

"Considero que si esa denuncia no tiene sustento jurídico, no lo puede tener ahora y entonces no sé cómo es que hay gente detenida por ella", añadió.

"La figura del encubrimiento está siendo manipulada. Bonadio está violando el debido proceso de enjuiciamiento porque ninguno puede ser encarcelado sin previo juicio ni condena", destacó.

En su denuncia, Nisman hizo referencia a documentos y grabaciones telefónicas en las que se escucha al dirigente piquetero y militante kirchnerista Luis D'Elía, señalado por Nisman como interlocutor del Gobierno y también detenido, en contacto con Jorge "Yussuf" Khalil, con 43 años en la actualidad y considerado el hombre de confianza de los iraníes en Argentina.

"Deben mencionarse los contactos y relaciones que tienen con funcionarios iraníes los imputados D'Elía, (Fernando) Esteche y -principalmente- Khalil, a quien el Gobierno de dicho país le enviaría sumas de dinero por sus gestiones, conforme surge de las escuchas telefónicas realizadas", señaló Bonadio en el auto de procesamiento.

Para el primo del imputado, "lo único que tienen contra él son escuchas".

"Escuchas que Nisman venía siguiendo de él por mas de cinco años. Esas escuchas pudieron haber sido manipuladas. Se ha comprobado que Nisman cortó y pegó audios", sentenció Moussa.

Para el referente islámico, el fallecido fiscal "fue un doble agente" que trabajó para la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) y el Mossad (una de las agencias de inteligencia de Israel) y recibía donaciones del Banco Hapoalim, el mayor banco israelí.

"Esta causa está mas sucia que una papa. Bonadio está llevando una causa que él cajoneó (entorpeció, años atrás) y fue denunciado por el mismo Nisman", concluyó el periodista, para quien ese magistrado "no es un juez, sino un operador político".

