El líder de la Liga Norte italiana tacha al euro de "experimento equivocado"

Roma, 23 ene (EFE).- El líder de la xenófoba Liga Norte (LN), Matteo Salvini, consideró hoy el euro "un experimento equivocado" para la economía italiana y avanzó que protegerá "el interés nacional" si gana las elecciones generales del próximo 4 de marzo.,"Nosotros no cambiamos de idea por conveniencia, por elecciones o sondeos. El euro fue, es y seguirá siendo un experimento equivocado que ha dañado el empleo y la economía italiana", dijo durante la presentación de la candidatura de Alberto Bag

"Nosotros no cambiamos de idea por conveniencia, por elecciones o sondeos. El euro fue, es y seguirá siendo un experimento equivocado que ha dañado el empleo y la economía italiana", dijo durante la presentación de la candidatura de Alberto Bagnai a los comicios.

Precisamente este economista, autor del libro "Il tramonto dell'euro" (El ocaso del euro, 2012), fue "uno de los primeros" en Italia en tachar a la moneda única de error, según recordó el propio Salvini en el acto, celebrado en la Cámara de los Diputados.

El líder de la LN aseguró que junto a Bagnai se "prepara para defender el interés nacional" tras las elecciones, una intención, dijo, incluida en el programa compartido por la coalición de derecha integrada por la "Forza Italia" de Silvio Berlusconi, entre otros.

Salvini dijo que un hipotético Gobierno dirigido por él y su equipo "no aprobará ni apoyara" nada que "vaya en contra del interés nacional y contra los dictámenes de la Constitución".

Y avanzó que la regla del 3 % de déficit público fijada en el Pacto de Estabilidad comunitario, "si daña a las empresas o a las familias italianas, para nosotros no existe", aseveró.

La LN, fundada para reclamar la independencia del norte italiano, en los últimos tiempos, de la mano de Salvini, ha abandonado el discurso regionalista para abarcar a los electores de todo el país, haciendo del control migratorio y la defensa de los intereses nacionales frente a Bruselas sus principales batallas.

Este partido concurre a las elecciones del próximo 4 de marzo coaligado al partido de Berlusconi, que participa en campaña pese a su inhabilitación para cargo público, y con la ultraderechista "Hermanos de Italia" de Giorgia Meloni, entre otros.

La mayoría de los sondeos, el último de Ixè del domingo, dan a esta alianza como primera fuerza política ya que podría sumar el 35,9 % de los votos, del que el 17,4 lo recabaría Berlusconi, el 11,3 % Salvini y el 4,5 % Meloni.

De este modo superaría al que sería el partido más votado en solitario, el Movimiento Cinco Estrellas, que obtiene un 28 % de intención de voto, así como al Partido Demócrata, que ha gobernado los últimos cinco años y que recibiría el 22,3 % de las papeletas.

La permanencia de Italia en el euro ha sido criticada en el pasado también por el antisistema Movimiento Cinco Estrellas, que ha reclamado un referéndum sobre el asunto.

No obstante en la actualidad consideran esta consulta una "opción extrema" a la que recurrir en caso de que la Unión Europa no cambie sus políticas económicas, según su líder Luigi di Maio, que no ha incluido su hipotética celebración en su programa electoral.

