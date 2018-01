Nasralla dice que "es lamentable" que la OEA acepte trabajar con Hernández

El excandidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, quien denunció un fraude en los comicios de noviembre de 2017, dijo hoy que "es lamentable" que la OEA haya manifestado este lunes estar dispuesta a trabajar con el presidente electo de Honduras, Juan Orlando Hernández.

"Es lamentable que la OEA tome esta decisión, es condenable, es como para pensar que el papel de la OEA después de haber tenido la evidencia de un fraude, porque la tuvieron y la vieron, si valida un fraude para mí la OEA ya no tendría razón de ser", subrayó Nasralla en declaraciones al canal de televisión Hable Como Habla (HCH) en Tegucigalpa.

Enfatizó que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quedó de "intervenir a favor del pueblo hondureño" pero el comunicado emitido hoy "da la impresión como que la OEA traicionó al pueblo hondureño".

En un comunicado, Almagro anunció hoy estar dispuesto a trabajar con Hernández, después de haber pedido en diciembre que se repitieran los comicios por las graves irregularidades que detectó la misión de observación del organismo.

"(La Secretaría General) manifiesta su firme intención de trabajar en el futuro con las autoridades electas de Honduras, en sus tres niveles, ejecutivo, legislativo y municipal", indicó Almagro.

Y esa colaboración se dará, continúa la nota, "en el marco de los acuerdos de cooperación vigentes, el fortalecimiento institucional y la reforma electoral que permita la convivencia democrática, justa y solidaria".

Nasralla, quien no reconoce los resultados de las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, las cuales, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ganó Hernández, señaló que a la OEA y otros organismos internacionales, a los que no identificó, "no les importa que en Honduras se esté imponiendo una dictadura en contra de la voluntad del 80 %" de sus habitantes.

"Poco a poco se van desacreditando, así como están desacreditadas las organizaciones nacionales, también se van desacreditando las organizaciones internacionales", enfatizó.

Nasralla trató de justificar la decisión de Almagro, señalando que el 70 % del presupuesto de la OEA proviene del gobierno de EE.UU., país que, dijo, "reconoció el fraude" en Honduras.

Los empleados de la OEA "tienen que plegarse", de lo contrario, "corren el riesgo de que no les paguen el sueldo", señaló Nasralla, quien dijo haber confiado en el organismo por "inocencia".

Enfatizó que la "suerte de Honduras la define su pueblo, no la va a definir ni la OEA ni ninguna institución internacional", y anunció que ha solicitado a Naciones Unidas un "intermediario" para buscar una salida a la crisis postelectoral en el país.

Nasralla indicó, sin embargo, que tiene "dudas" de que la ONU "pueda cumplir, pero estamos agotando los canales para que en el futuro el pueblo hondureño sepa que no se puede recurrir o confiar" en eso organismos.

"Lo dejo en manos del pueblo, no puedo hacer más nada, yo sigo los canales diplomáticos, los canales legales, pero veo que en Honduras y a nivel de las organizaciones con las que tiene suscritos no les importa", destacó.

La nota de hoy de Almagro indica que la Secretaría General de la OEA afirma que "para construir sociedades democráticas, inclusivas y con desarrollo es necesaria la cohabitación de instituciones, partidos políticos, sectores sociales y ciudadanía".

Ante ello, Nasralla dijo que eso es "pura diplomacia" para "engañar incautos".

