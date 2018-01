El duro momento por el que está pasando Dora Cadavid

La reconocida actriz Dora Cadavid, quien dedicó casi toda su vida a la actuación, decidió irse a vivir a un ancianato ya que lo que menos quiere es ser una carga para su familia.

“No quiero ser carga para nadie. Entonces ellas (sus sobrinas), muy inteligentemente, buscaron un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí me lo encontraron”, mencionó la actriz al programa del Canal Uno ‘Lo sé todo’.

Aunque fue una decisión difícil su familia la entendió y le buscaron el mejor lugar para que ella viviera con personas de su misma edad.

Además habló sobre la muerte, “no es que no le tema, le tengo mucho respeto. Y le pido a Dios que cuando me la dé, me la dé dormidita y yo no me dé cuenta, porque a lo mejor me le devuelvo la mitad”.

