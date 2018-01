Tras "Pan's Labyrinth", Del Toro regresa a los Óscar con "The Shape of Water"

Con "Pan's Labyrinth" (2006) logró sus primeras candidaturas al Óscar, pero tras irse de vacío en esa ocasión el mexicano Guillermo del Toro regresará este año a los premios más importantes del cine de la mano de su aclamada cinta "The Shape of Water".

La Academia de Hollywood anunció hoy las nominaciones para los Óscar, en las que "The Shape of Water" logró trece candidaturas, más que ninguna otra cinta, y de las cuales tres corresponden directamente al mexicano: mejor director, mejor guion original (con Vanessa Taylor) y mejor película (como productor, junto a J. Miles Dale).

No será la primera vez que Del Toro (Guadalajara, 1964) pise la alfombra roja de Hollywood Boulevard, ya que en 2007 acudió a Los Ángeles para defender las seis candidaturas de su película "Pan's Labyrinth", de las cuales las menciones a mejor filme en lengua extranjera y mejor guion original le incumbían directamente.

Finalmente Del Toro no se llevó ninguno de esos dos premios, aunque "Pan's Labyrinth" se alzó con el Óscar en las categorías de maquillaje, dirección de arte y fotografía.

Este año con "The Shape of Water", Del Toro llega con muchas posibilidades en el apartado de mejor director, después de haberse anotado ese mismo premio en la ceremonia de los Globos de Oro.

Además, si Del Toro se hiciera con esta estatuilla extendería la época dorada de México en el apartado de realización en los Óscar, puesto que se uniría a sus amigos y compatriotas Alfonso Cuarón, que ganó el mismo premio por "Gravity" en 2014; y Alejandro González Iñárritu, que lo consiguió por "Birdman" en 2015 y por "The Revenant" en 2016.

Y tampoco hay que menospreciar las posibilidades de "The Shape of Water" en la categoría reina de los Óscar, donde "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" es un sólido rival, ya que el Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA) entregó su galardón de mejor película del año a la cinta del mexicano.

Ambas películas llevan protagonizando un duelo desde que se estrenaron en la última Mostra de Venecia, donde el filme de Del Toro se llevó el León de Oro mientras que "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, consiguió el premio a mejor guion.

Mientras que en los Globos de Oro, el premio a mejor película fue para McDonagh y el de mejor director para Del Toro.

La singular y alabada carrera de Del Toro alterna cintas de autor con películas de espíritu más comercial, pero todas ellas tuvieron como tónica general la imaginativa creación de mundos fantásticos y oníricos en los que no faltaban criaturas sobrenaturales y, sobre todo, monstruos de todo tipo.

El mexicano exploró el cine más espectacular con "Pacific Rim" (2013) y "Blade II" (2002), y construyó una muy querida saga filmográfica por los amantes del cómic con las películas "Hellboy" (2004) y "Hellboy II: The Golden Army (2008).

Pero Del Toro no renunció a proyectos más personales, desde sus inicios con "Cronos" (1993) y "The Devil's Backbone" (2001) hasta coronarse con "Pan's Labyrinth", que hasta el estreno de "The Shape of Water" era probablemente su obra más aplaudida.

Protagonizada por Ivana Baquero, "Pan's Labyrinth" trazaba una aventura de fantasía en plena posguerra española y, según los datos del portal especializado Box Office Mojo, es la quinta película más taquillera en lengua no inglesa en la historia de Estados Unidos.

Del Toro dijo a Efe en una entrevista reciente que con "The Shape of Water" es la primera vez que hizo una película "con un aliento vitalista".

"Grandes producciones como 'Pacific Rim' o 'Hellboy' tenían ya un poco de ese sentimiento, pero esta película es profundamente personal y real", señaló.

"Al contrario que 'The Devil's Backbone' o 'Pan's Labyrinth', que hablaban de la pérdida, de la poesía de lo que se llevó el tiempo, esta película es un canto a favor de la vida. Es momento de apostar por la vida y por lo que podemos tener", finalizó.

