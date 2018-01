Conozca los nominados a la edición 90 de los Premios Óscar

'La forma del agua' encabeza las listas con 13 nominaciones. Por su parte, la bélica "Dunkirk", del británico Christopher Nolan, consiguió ocho candidaturas, seguida por la cinta independiente "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", con siete nominaciones.

El mexicano Guillermo del Toro logró hoy la nominación al Óscar como mejor director por "The Shape of Water", anunció la Academia de Hollywood.

Frances McDormand ("Tres anuncios en las afueras") y Saoirse Ronan ("Lady Bird") fueron nominadas al Óscar a mejor actriz, un premio al que aspiran también Meryl Streep ("Los archivos del Pentágono"), Margot Robbie ("Yo, Tonya") y Sally Hawkins ("La forma del agua"), anunció la Academia de Hollywood.

Gary Oldman ("Darkest Hour") y Denzel Washington ("Roman Israel, Esq.") obtuvieron hoy la nominación como mejor actor en la 90 edición de los Óscar, informó la Academia de Hollywood. Sus rivales en esa categoría serán Timothée Chalamet ("Call Me by Your Name"), Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread") y Daniel Kaluuya ("Get Out").

"Coco", la película de Pixar inspirada en el Día de Muertos de México, recibió hoy dos nominaciones a los Óscar en las categorías de mejor filme animado y mejor canción original por "Remember Me", anunció la Academia de Hollywood.

La cinta chilena "Una mujer fantástica", del director Sebastián Lelio, logró la nominación al Óscar a la mejor película en lengua extranjera, anunció hoy la Academia de Hollywood.

"Darkest Hour", filme político centrado en la figura de Winston Churchill, obtuvo seis nominaciones, las mismas que el drama "Phantom Thread", que supone la despedida de Daniel Day-Lewis del cine. Además, "Blade Runner 2049" se llevó cinco candidaturas, todas ellas de carácter técnico, mientras que "Lady Bird", de Greta Gerwig, opta también a cinco nominaciones.





