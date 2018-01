Una apertura musical no exenta de trabas y restricciones en Irán

Artemis Razmipour

Teherán, 23 ene (EFE).- La apertura musical vivida en los últimos años en Irán ha permitido el triunfo de numerosos cantantes alternativos sobre los escenarios, aunque el largo camino para lograr los permisos está plagado de trabas y restricciones.

Este "duro proceso burocrático" lo recorrió el famoso rockero iraní Kave Afagh, quien tardó más de cinco años en conseguir la autorización necesaria para poder actuar de forma oficial ante su público, un sueño hecho realidad en 2016.

Afagh, de 34 años, no tiró la toalla pese a que muchos de sus conocidos le decían: "Es una perdida de tiempo, ve al extranjero y canta en inglés", explicó en una entrevista con Efe.

Para el cantante, "valió la pena" los años de esfuerzo para conseguir los permisos, ya que -subrayó- "no hay sensación alguna que reemplace la alegría que se siente al ver a los seguidores de cerca".

"En Irán hay que tener un certificado para poder dar un concierto, que incluye varios requisitos a nivel técnico, musical y poético", detalló el joven, de carácter bromista y humilde.

La música llegó a estar prohibida tras la Revolución Islámica de 1979, eliminándose su difusión en la radio y la televisión durante varios años. Tiempo después, las autoridades aceptaron la música tradicional iraní, pero tardaron más en aprobar estilos occidentales como el pop y el rock.

A día de hoy, sigue siendo importante contar con el apoyo de un sector político en el sistema de la República Islámica, así como acatar las normas de la censura, principalmente evitar cualquier concepto antirreligioso.

La censura no se centra en una palabra o frase sino "en la forma estructural de la canción", según Afagh, quien aclaró que el caso del rock es más difícil porque las autoridades consideran que "no es apropiado al no coincidir con la lírica de la literatura persa".

Otro escollo es la vestimenta. Hasta 2011, los cantantes recibían advertencias por su ropa o por tener el cabello largo, aunque estas normas se han relajado.

"Desde entonces, ya no hay avisos en ese sentido, (las autoridades) solo exigen que no haya escritos en inglés sobre la ropa y que esta cubra el cuerpo", explicó el cantante.

La revolución de internet y las redes sociales como Facebook marcaron el pistoletazo de salida a la apertura al mundo de la música en el régimen teocrático de Irán, ya que las autoridades no podían impedir que los artistas publicaran su obra en estos medios.

En opinión del rockero, "los cantantes antes de obtener los permisos son más populares, pero para poder ganar dinero no hay más remedio que legalizarse", ya que sin autorización no pueden publicar sus álbumes o actuar en grandes salas.

Su caso fue un poco excepcional, ya que legalizar su situación no le supuso un descenso de popularidad gracias a que solo cuatro cantantes trabajan el estilo "persian rock" en Irán.

El rockero comenzó a componer en 2001 en inglés, pero tras cantar en farsi y descubrir la buena acogida de sus temas en ese idioma decidió seguir con el estilo "persian rock", aunque planea volver a la lengua de Shakespeare para ser más internacional.

Ese éxito quedó demostrado durante un reciente concierto en la famosa torre Milad, en el oeste de Teherán, donde el público tuvo que contenerse para no saltar y bailar al ritmo de los temas de Afagh.

Debido a que el baile está restringido en público en Irán, los responsables de la sala apuntaban con láseres rojos a los jóvenes que se movían en exceso, entre el descontento de los asistentes por tener que estar quietos como "estatuas".

Pese a estos inconvenientes, para la mayoría era un sueño poder ver al rockero en directo: "Su actuación es infinitamente atractiva y tiene una energía excepcional que transmite a su audiencia", dijo a Efe Shirin, una actriz de teatro seguidora de Afagh desde hace más de una década.

La actriz expresó su deseo de que haya una mayor apertura en la República Islámica para que el público iraní no tenga que viajar a otros países para asistir a los conciertos de sus cantantes favoritos.

Tras la Revolución Islámica, casi todos los cantantes populares del tiempo del sha Mohamed Reza Pahleví fueron considerados antirevolucionarios y escaparon del país.

Primero programaron sus conciertos en EEUU y Europa y en la última década se trasladaron a ciudades de países vecinos como Dubái y Antalya (Turquía), adonde acuden en masa los admiradores, quienes, no obstante, preferirían como Shirin poder disfrutar de esas actuaciones dentro de Irán.

