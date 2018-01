Zidane elogia a Isco y protege a Benzema

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que Isco Alarcón "siempre va a tener un papel importante", pese a haber perdido nuevamente la posición de titular indiscutible con la vuelta de Gareth Bale, y protegió a Karim Benzema, pidiendo apoyo de la afición a todo el equipo durante los partidos.

"Isco siempre va a tener un papel importante en el Real Madrid esté yo o no. Ha demostrado lo que es como jugador y yo siempre he demostrado mi confianza en un jugador determinante. Esto no va a cambiar", manifestó Zidane.

"Hay partidos que no juega, como ante el Barcelona que no tuvo ningún minuto pero no era la idea. La expulsión cambió los planes. Isco puede jugar en 4-3-3 en muchas posiciones, arriba como ya ha hecho y entre los dos más ofensivos. Eso no es un problema. Es listo para pensar que el papel que va a tener siempre va a ser importante y se lo he demostrado", añadió quitando importancia al cambio de sistema en beneficio de Bale.

El técnico madridista también salió en defensa de Benzema, silbado tras su lesión en su regreso al Santiago Bernabéu, y pidió al madridismo el apoyo a todos sus jugadores mientras duren los partidos.

"Es un jugador que hacía un mes que no jugaba, tenía ganas de jugar y de estar con el grupo, la única cosa con la que disfruta es jugando estando en el terreno de juego. No es un momento agradable cuando entra al campo y le pitan", confesó.

"Cuando hablo de proteger a mis jugadores, no solo hablo de Karim. Le ha pasado a él esta semana pero pudo pasar con otros. Lo que necesitamos de nuestra afición es que esté con nosotros. Tienen derecho de expresarse como quieran porque han pagado la entrada pero queremos que durante los 90 minutos estén como nosotros, como suele pasar. Benzema estará mañana", sentenció confirmando la presencia del delantero francés ante el Leganés.

