Zidane: "No tengo nada contra Kepa"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que no tiene "nada contra Kepa", portero al que cerró las puertas en el mercado invernal y que ha acabado renovando por el Athletic Club, y dejó claro que él no sale ganador porque iba en la misma línea que el club.

"Los jugadores en junio potencialmente pueden venir al Real Madrid si la estrategia del club es cambiar algo, de acuerdo con el entrenador. En junio sí, pero la idea mía y del club, estamos aquí juntos, era no cambiar muchas cosas y nada más", aclaró Zidane dejando claro que la decisión de no pagar los 20 millones de cláusula de Kepa fue tomada con los altos cargos del Real Madrid.

"Me molesta cuando escuchó algún comentario diciendo que he ganado yo. Mi preocupación diaria son mis jugadores, lo que hago con los del Real Madrid, el resto no me ocupa ni quiero hablar de ellos porque si lo hago ya se dice que los quiero fichar", añadió.

El técnico madridista hizo una defensa de sus actuales porteros, no quiso desvelar si, cerrada la puerta a llegadas, será Kiko Casilla el que dispute toda la Copa del Rey y acabó mandando un mensaje a Kepa.

"Voy a pelear siempre con mis jugadores porque son lo más importante. Si ellos están bien, lo mío es proteger a mi plantilla solo porque son mis jugadores. No hay nada contra Kepa ni ningún jugador. Nunca", manifestó.

