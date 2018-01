Villalobos:"Ahora a perder poco en la crono y a luchar en el Alto Colorado"

El costarricense Román Villalobos (Canel's Specialized) nuevo líder de la Vuelta a San Juan, espera "no perder mucho tiempo en la contrarreloj de este martes" y poder aprovechar su estado de forma en la jornada de montaña de El Colorado "para disputar la general".

"Esta victoria significa mucho para mí, recompensa todo el esfuerzo realizado para llegar en buenas condiciones. Era un etapa buena para mi y la hemos buscado con todo el trabajo del equipo. En la primera subida tuve buenas sensaciones y decidí pelear por la etapa", dijo el ciclista costarricense.

Villalobos explicó que al responder los ataques de los favoritos y ver cómo aún le restaban fuerzas las opciones de victoria "se vieron más cerca, ya que seguía teniendo buenas sensaciones y confiaba en el esprint".

El ciclista del equipo mexicano Canel's Specialized se enfrenta a la posibilidad de defender el maillot blanco de líder en la contrarreloj individual de este martes, en la que se conforma con "perder poco tiempo" para luego esperar la cita con la montaña.

"Mañana trataré de perder poco y luego ver qué se puede hacer en el Alto del Colorado, un ascenso para hombres explosivos. Voy a defender el liderato con todas mis fuerzas por difícil que parezca", explicó.

Villalobos se refirió a la desigualdad entre los equipos del World Tour y el resto.

"Los profesionales tienen buenos equipos y saben responder en bloque a los ataques, controlan bien la carrera. Sin embargo, yo trabajo a nivel individual y lucho contra todos los ataques. Por eso era importante estar atento delante".

El subcampeón de la Vuelta a Costa Rica sueña con correr en Europa, pero hasta el momento no ha tenido opción de lograrlo por falta de oportunidades.

"Mi sueño es correr en europa, pero no se me ha dado la oportunidad. Uno no sabe cuando es su momento ideal, es importante trabajar con esfuerzo. Ahora lo importante es que puedo disfrutar de este deporte y dar alegrías", concluyó.

