Colombia ya tiene 30 páramos delimitados

El presidente Juan Manuel Santos Calderón destacó este sábado que con la delimitación de otros siete páramos se completaron 30 en el territorio nacional, con lo que Colombia cumple con el compromiso de proteger el medio ambiente.

“A partir de este momento los páramos que estamos hoy declarando, los que hemos declarado –ya hemos declarado 23 páramos–, con estos siete completamos 30. Y vamos a declarar los siete restantes, porque tendremos 37 páramos al 7 de agosto de este año”, afirmó.

Explicó que dicha delimitación protegerá a los páramos de cualquier actividad ilegal.

“Para que todos los páramos estén delimitados y por consecuencia ahí no se podrá hacer –y eso es lo que significa delimitarlos– no se podrá hacer minería, no podrá dedicarse esos páramos a la agricultura, lo único que podrán hacer quienes allí habitan es hacer proteger los páramos para siempre, perpetuidad”, sostuvo.

Por último precisó que fue invitado a asistir la próxima semana al Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), a exponer el trabajo que realiza Colombia en materia de protección ambiental.

