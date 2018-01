“Nunca hablé con Pacheco sobre Fidupetrol”: María Victoria Calle

En el juicio que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra del magistrado Jorge Pretelt por el delito de concusión, la ex magistrada María Victoria Calle negó haber hablado sobre Fidupetrol con el abogado Victor Pacheco.

“El doctor Pacheco entró a mi oficina, cuando estaba parado me dijo que venía a hablar de un proceso que estaba en enlistado en sala plena y yo le dije: ‘no me parece correcto y yo no he preparado sala, lo acompaño inmediatamente ante la puerta’, esa conversación duró dos minutos o menos”, dijo.

Ese encuentro con el abogado Víctor Pacheco, dijo, se dio porque desde la oficina del mismo Pretelt le informaron que él quería hablar con ella.

Pacheco, es quien ha señalado a Pretelt de favorecer a Fidupetrol en una tutela, y la reunión en la cual supuestamente el ex magistrado pidió $500 millones, fue al menos mencionada en un acta de la Corte Constitucional, por la cual citaron a Calle.

Y agregó: “Nunca el doctor Pacheco se refirió a Fidupetrol, nunca

(...) Es verdad que el doctor Pretelt tampoco me habló sobre Fidupetrol”.

La ex magistrada aseguró que el acta en disputa dice la verdad, pues Pretelt sí habría mencionado un encuentro con Víctor Pacheco en laCorte Constitucional, el cual, el ex magistrado, ha negado en todos los escenarios.

