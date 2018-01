Presidente paraguayo pide el voto para el candidato colorado a la Presidencia

El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, pidió hoy en un encuentro con sus correligionarios en San Pedro, al este del país, el voto para el candidato del Partido Colorado a la presidencia, Mario Abdo Benítez, en las elecciones generales de abril de 2018

"El que no vaya a votar a la Lista 1, en este caso al senador Mario Abdo Benítez, que no me vote tampoco en lista de senadores", dijo Cartes, que ocupa el primer lugar en la lista del Senado en esas elecciones.

El presidente paraguayo expresó una vez más su apoyo público a Abdo Benítez, quien en las internas del partido se impuso al candidato elegido por Cartes, el exministro de Hacienda Santiago Peña, al frente del movimiento Honor Colorado.

Cartes y Abdo Benítez escenificaron la unificación de ambos movimientos en la Lista 1 el pasado 15 de enero, durante la proclamación oficial del senador como candidato a la presidencia de Paraguay.

"Si votamos a las personas por encima del Partido, quiere decir que es felonía, es traición entre familia", añadió Cartes en esa intervención.

También abogó por un Partido Colorado sin disidencia interna en la próxima legislatura e instó a ser "herramientas de este partido".

"Vamos a llegar al poder legislativo, la Cámara de diputados y de Senadores van a estar al servicio del Partido Colorado, no vamos a ser disidencia, no vamos a ser contra; vamos a ser herramientas de este Partido al que tanto le debemos", manifestó ante los correligionarios.

Cartes hizo repaso de su legislatura, que terminará con "deudas sociales" con "el pueblo y con Paraguay", como el acceso al agua, a la vivienda, a la salud o a los caminos.

Paraguay celebrará elecciones el próximo 22 de abril de 2018, aunque Cartes permanecerá al frente del país hasta agosto, cuando tome posesión el nuevo presidente.

