Parlamento hondureño elegirá directiva en propiedad con rechazo de oposición

El Parlamento de Honduras elegirá mañana a la junta directiva en propiedad para el período 2018-2022 con el rechazo de las dos principales fuerzas de oposición por el presunto fraude, al menos en la fórmula presidencial, en las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017.

El gobernante Partido Nacional, que el domingo se impuso en la elección de la junta directiva provisional, buscará mañana hacer lo mismo, para lo que de nuevo necesitaría al menos cuatro votos de tres partidos minoritarios, de un Parlamento conformado por 128 diputados.

El domingo el Partido Nacional, que tiene 61 diputados, contó con el apoyo de los cuatro de la Alianza Patriótica y dos de la Democracia Cristiana y el Unificación Democrática, con los que sumó 67 votos.

La junta directiva provisional la preside Mauricio Oliva, del Partido Nacional, quien fue el titular del legislativo en el cuatrienio 2014-2018.

Como vicepresidente fue electo Denis Castro, de la Alianza Patriótica, mientras que la secretaría recayó en Tomás Zambrano, del Partido Nacional.

En contra de la junta directiva provisional se pronunciaron los partidos Libertad y Refundación (Libre, con 30 diputados), Liberal (26), Innovación y Unidad-Social Demócrata (Pinu-Sd, con 4) y el Anticorrupción (1).

Los partidos Libre y Pinu-Sd integran la Alianza de Oposición contra la Dictadura, cuyo candidato en las elecciones del 26 de noviembre, Salvador Nasralla, aduce que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le fraguó un fraude para que ganara el actual presidente del país, Juan Orlando Hernández.

Nasralla asegura que él ganó la presidencia y acusa a Hernández, quien buscó la reelección con la bandera del Partido Nacional, de haberle "robado el triunfo".

La elección de la junta directiva en propiedad del Parlamento se celebrará en un ambiente de tensión por la crisis postelectoral derivada por el supuesto fraude que aduce la Alianza de Oposición, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, quien hasta el domingo fue diputado por Libre en el Parlamento.

Desde la semana pasada el Parlamento permanece resguardado por centenares de policías y militares, que el domingo disolvieron con gas lacrimógeno una manifestación de seguidores de la Alianza de Oposición que protestaba quemando neumáticos a unos 100 metros de la sede del legislativo hondureño.

El nuevo Parlamento hondureño se instalará el día 25 de enero, cuando también iniciarán su período las 298 alcaldías, mientras que Hernández asumirá su nuevo mandato el 27 de este mes.

Nasralla ha reiterado el domingo que el pueblo seguirá manifestándose en las calles contra el fraude, mientras que Manuel Zelaya dijo que en las próximas elecciones -de 2021- el pueblo llegará al poder.

"Ya hemos avanzado bastante, este pueblo venció el fraude en las elecciones, pero no pudimos vencer el Tribunal (Supremo Electoral) con su sistema. En la próxima elección vamos a estar preparados no solo para elegir, si no para la toma del poder con el pueblo", indicó Zelaya.

Las manifestaciones en las calles, que iniciaron el 29 de noviembre, algunas con violencia y actos de vandalismo, han dejado alrededor de 40 muertos, según la Alianza de Oposición.

La última víctima mortal, un anciano, que al parecer no participaba en la manifestación en un carretera donde se enfrentaban manifestantes contra policías y militares, se registró el sábado en el departamento caribeño de Colón.

Nasralla dice que las manifestaciones de la Alianza de Oposición son "pacíficas" y acusa del vandalismo y las muertes registradas durante las protestas a "infiltrados" del partido de gobierno, y de "corruptos" a los diputados que apoyan al oficialismo en el Parlamento.

